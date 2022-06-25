https://uz.sputniknews.ru/20220625/v-tashkente-proshla-premera-filma-na-rubeje-rodiny---foto-25649327.html

В Ташкенте прошла премьера фильма "На рубеже Родины" - фото

В Ташкенте прошла премьера фильма "На рубеже Родины" - фото

Премьера киноленты прошла в доме Кинематографистов.

2022-06-25T19:20+0500

2022-06-25T19:20+0500

2022-06-25T19:20+0500

культура

ташкент

премьера

фильм

родина

кинематограф

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ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. В Ташкенте в доме Кинематографистов состоялась премьера фильма "Ватан остонаси" ("На рубеже Родины"). Кинолента снята Агентством кинематографии Узбекистана совместно с пограничными войсками Службы Государственной Безопасности.Известно, что премьеру посетили кинематографисты, специалисты в области кино, представители творческой интеллигенции и СМИ.Фильм рассказывает о жизни пограничников и преданности своей профессии, и об особенностях их службы. В основу фильма заложены такие понятия как толерантность, мир, дружеские отношения с соседними странами. Съемки киноленты проходили в Турции, Сирии и в разных регионах Узбекистана.Кинокартина "Ватан остонаси" режиссера Хилола Насимова поднимает важную злободневную тему вербовки людей в экстремистские группировки. В основе киноленты лежит уникальная гуманитарная спецоперация "Мехр", осуществляемая по инициативе президента республики Узбекистан.Фильм рассказывает не только об отважной работе доблестных пограничников, которые вывозят наших соотечественников из горячих точек, но и повествует о том, как они туда попадают. Это уже второй фильм в творческой копилке Агентства кинематографии, затрагивающий тему вербовки людей и их вывоза из горячих точек.В январе текущего года вышел фильм "Туткунлик" режиссера Рашида Маликова также на данную тему. В ближайшем будущем запланирован релиз еще одной картины под названием "Аёл қисмати". Он также будет посвящен работе спецслужб в рамках спецоперации "Мехр".

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ташкент, премьера, фильм, родина, кинематограф