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В Ташкенте прошла премьера фильма "На рубеже Родины" - фото
В Ташкенте прошла премьера фильма "На рубеже Родины" - фото
Премьера киноленты прошла в доме Кинематографистов.
2022-06-25T19:20+0500
2022-06-25T19:20+0500
культура
ташкент
премьера
фильм
родина
кинематограф
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ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. В Ташкенте в доме Кинематографистов состоялась премьера фильма "Ватан остонаси" ("На рубеже Родины"). Кинолента снята Агентством кинематографии Узбекистана совместно с пограничными войсками Службы Государственной Безопасности.Известно, что премьеру посетили кинематографисты, специалисты в области кино, представители творческой интеллигенции и СМИ.Фильм рассказывает о жизни пограничников и преданности своей профессии, и об особенностях их службы. В основу фильма заложены такие понятия как толерантность, мир, дружеские отношения с соседними странами. Съемки киноленты проходили в Турции, Сирии и в разных регионах Узбекистана.Кинокартина "Ватан остонаси" режиссера Хилола Насимова поднимает важную злободневную тему вербовки людей в экстремистские группировки. В основе киноленты лежит уникальная гуманитарная спецоперация "Мехр", осуществляемая по инициативе президента республики Узбекистан.Фильм рассказывает не только об отважной работе доблестных пограничников, которые вывозят наших соотечественников из горячих точек, но и повествует о том, как они туда попадают. Это уже второй фильм в творческой копилке Агентства кинематографии, затрагивающий тему вербовки людей и их вывоза из горячих точек.В январе текущего года вышел фильм "Туткунлик" режиссера Рашида Маликова также на данную тему. В ближайшем будущем запланирован релиз еще одной картины под названием "Аёл қисмати". Он также будет посвящен работе спецслужб в рамках спецоперации "Мехр".
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ташкент, премьера, фильм, родина, кинематограф

В Ташкенте прошла премьера фильма "На рубеже Родины" - фото

19:20 25.06.2022
© Агентство кинематографии УзбекистанаПремьера фильма "Ватан остонаси" в Ташкенте.
Премьера фильма Ватан остонаси в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2022
© Агентство кинематографии Узбекистана
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Премьера киноленты прошла в доме Кинематографистов.
ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. В Ташкенте в доме Кинематографистов состоялась премьера фильма "Ватан остонаси" ("На рубеже Родины"). Кинолента снята Агентством кинематографии Узбекистана совместно с пограничными войсками Службы Государственной Безопасности.
© Агентство кинематографии УзбекистанаПремьера фильма "Ватан остонаси" в Ташкенте.
Премьера фильма Ватан остонаси в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2022
Премьера фильма "Ватан остонаси" в Ташкенте.
© Агентство кинематографии Узбекистана
Известно, что премьеру посетили кинематографисты, специалисты в области кино, представители творческой интеллигенции и СМИ.
© Агентство кинематографии УзбекистанаПремьера фильма "Ватан остонаси" в Ташкенте.
Премьера фильма Ватан остонаси в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2022
Премьера фильма "Ватан остонаси" в Ташкенте.
© Агентство кинематографии Узбекистана
Фильм рассказывает о жизни пограничников и преданности своей профессии, и об особенностях их службы. В основу фильма заложены такие понятия как толерантность, мир, дружеские отношения с соседними странами. Съемки киноленты проходили в Турции, Сирии и в разных регионах Узбекистана.

"Данная картина для меня очень дорога. В нее вложено очень много сил и труда. Сама лента снималась на протяжении полутора лет. География мест съемок также впечатляет: Сирия, Турция, Узбекистан. Мы старались снять поистине качественное кино, которое покажет и расскажет, прежде всего молодежи, какова истинная цена "чистого неба". Отдельную благодарность хочу выразить Агентству кинематографии и нашим бравым работникам Службы Государственной Безопасности, без которых эта лента не была бы возможна", — рассказывает режиссер-постановщик фильма Хилол Насимов.

© Агентство кинематографии УзбекистанаПремьера фильма "Ватан остонаси" в Ташкенте.
Премьера фильма Ватан остонаси в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2022
Премьера фильма "Ватан остонаси" в Ташкенте.
© Агентство кинематографии Узбекистана
Кинокартина "Ватан остонаси" режиссера Хилола Насимова поднимает важную злободневную тему вербовки людей в экстремистские группировки. В основе киноленты лежит уникальная гуманитарная спецоперация "Мехр", осуществляемая по инициативе президента республики Узбекистан.
Фильм рассказывает не только об отважной работе доблестных пограничников, которые вывозят наших соотечественников из горячих точек, но и повествует о том, как они туда попадают. Это уже второй фильм в творческой копилке Агентства кинематографии, затрагивающий тему вербовки людей и их вывоза из горячих точек.
"Несмотря на то, что съемки подобного фильма — весьма сложный и даже опасный процесс, режиссер и актерский состав успешно справились с этим", - отметил Фирдавс Абдухаликов, Генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана и генеральный продюсер фильма.
В январе текущего года вышел фильм "Туткунлик" режиссера Рашида Маликова также на данную тему. В ближайшем будущем запланирован релиз еще одной картины под названием "Аёл қисмати". Он также будет посвящен работе спецслужб в рамках спецоперации "Мехр".
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