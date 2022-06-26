Как правильно выбрать квас

"Когда мы говорим о пользе и о полезном продукте, стоит иметь в виду, что в настоящем квасе должно быть три ингредиента: солод, мука и дрожжи. Больше там ничего нет. Посмотрите на состав напитка в магазине, и вы сразу поймете, квас вы покупаете или нет. Для быстрого брожения в квас, который мы часто видим на прилавках, добавляют сахар. Не путайте его с настоящим квасом. Такой продукт (квас, содержащий сахар. – Прим. ред.), скорее, относится к классу сладких напитков", – уточнила Ольга Панова в интервью радио Sputnik.