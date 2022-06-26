https://uz.sputniknews.ru/20220626/kak-pravilno-vybrat-kvas-25647638.html
Как правильно выбрать квас
Как правильно выбрать квас
Чем полезен квас, сколько его можно выпить за день и как правильно выбрать этот напиток в магазине, рассказала нутрициолог Ольга Панова.
2022-06-26T08:02+0500
2022-06-26T08:02+0500
2022-06-26T09:56+0500
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Квас относится к ферментированным продуктам, полезным для иммунитета и желудочно-кишечного тракта, отметила нутрициолог Ольга Панова.Однако важно различать квас и квасные напитки, продолжила нутрициолог.Квас считается безалкогольным напитком, но небольшое количество этилового спирта в нем все же есть, поэтому некоторым людям употребление этого продукта стоит ограничить, предупредила она.Садиться за руль сразу после того, как вы выпили квас, не стоит, лучше подождать как минимум час, заключила нутрициолог.
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эксперт, магазин
Как правильно выбрать квас
08:02 26.06.2022 (обновлено: 09:56 26.06.2022)
Чем полезен квас, сколько его можно выпить за день и как правильно выбрать этот напиток в магазине, рассказала нутрициолог Ольга Панова.
Квас относится к ферментированным продуктам, полезным для иммунитета и желудочно-кишечного тракта, отметила нутрициолог Ольга Панова.
"Такие продукты полезны для нашего организма, непосредственно для желудка. Когда мы их употребляем, мы подпитываем "армию" бактерий, которая каждый день стоит на страже нашего иммунитета и здоровья. Там (в квасе. – Прим. ред.) содержится большое количество минералов и витаминов группы B, а также C и E. Так что квас, несомненно, полезен и замечательно подходит для летнего рациона", – уверена она.
Однако важно различать квас и квасные напитки, продолжила нутрициолог.
"Когда мы говорим о пользе и о полезном продукте, стоит иметь в виду, что в настоящем квасе должно быть три ингредиента: солод, мука и дрожжи. Больше там ничего нет. Посмотрите на состав напитка в магазине, и вы сразу поймете, квас вы покупаете или нет. Для быстрого брожения в квас, который мы часто видим на прилавках, добавляют сахар. Не путайте его с настоящим квасом. Такой продукт (квас, содержащий сахар. – Прим. ред.), скорее, относится к классу сладких напитков", – уточнила Ольга Панова в интервью радио Sputnik.
Квас считается безалкогольным напитком, но небольшое количество этилового спирта в нем все же есть, поэтому некоторым людям употребление этого продукта стоит ограничить, предупредила она.
"Квас – это продукт брожения, там присутствует немного алкоголя, поэтому его не рекомендуют пить детям и беременным женщинам. Он противопоказан людям с высоким артериальным давлением, а также людям, у которых гастрит и язва. Не стоит пить квас и тем, у кого есть аллергия на злаковые, на дрожжи, из которых состоит квас. Здоровым людям рекомендуется употреблять в день не более одного литра кваса", – добавила Ольга Панова.
Садиться за руль сразу после того, как вы выпили квас, не стоит, лучше подождать как минимум час, заключила нутрициолог.