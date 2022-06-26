https://uz.sputniknews.ru/20220626/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-26-iyunya-25657776.html

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 26 июня

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 26 июня

Границу РФ в Ростовской области с февраля пересекли более 1,6 млн жителей Украины.

2022-06-26T16:10+0500

2022-06-26T16:10+0500

2022-06-26T16:10+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

донбасс

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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 26 июня, а также о заявлениях, сделанных в это время, сообщает Минобороны РФ.Попытка украинских военных превратить промзону предприятия "Азот" в Северодонецке в упорный очаг сопротивления сорвана, территория завода контролируется подразделениями Народной милиции ЛНР, сообщило Минобороны России.Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с территории "Азота" освобождены 800 мирных жителей. Из подвалов завода выведены все гражданские лица. Территория аэропорта "Северодонецк" и селение Боровское находятся под контролем союзнических сил.По данным Минобороны, украинские боевики хотят подорвать дамбу водохранилища в Курахово (ДНР) и обвинить в этом российскую армию.Более 1,6 млн жителей Донбасса и Украины пересекли границу России в Ростовской области с середины февраля, сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, существенно число въезжающих граждан не меняется: ежедневно границу области пересекают от 12 до 20 тыс. человек, которые затем уезжают в различные регионы России.Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что кризис на Украине, скорее всего, завершится за столом переговоров. Он подчеркнул, что происходящее на Украине не является войной между НАТО и Россией.Тайная сеть шпионов и спецназовцев США и их союзников помогает Украине, в том числе предоставляя разведданные, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.Читайте также:Глава Литвы выступил против компромисса с Россией по транзиту грузов в Калининград

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