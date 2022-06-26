https://uz.sputniknews.ru/20220626/prinyato-reshenie-unichtojit-ameriku-25665572.html

Принято решение уничтожить Америку

Принято решение уничтожить Америку

Тема абортов является для США серьезным вопросом.

2022-06-26T20:16+0500

2022-06-26T20:16+0500

2022-06-26T20:16+0500

колумнисты

америка

сша

аборт

протесты

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Решение Верховного суда США, отменившее конституционное право на прерывание беременности и передавшее регулирование данной сферы на уровень штатов, повлекло ровно те последствия, что и должно было. С одной стороны, приблизительно в десятке штатов сразу же была запущена процедура запрета абортов. Ожидается, что всего тем же путем пойдет около 26 штатов. С другой стороны, по стране вспыхнули массовые протесты, и прогнозируется их расширение и ожесточение по лекалам беспорядков BLM летом 2020 года, пишет колумнист РИА Новости Ирина Алкснис.Тема абортов (как и владение оружием) является для Соединенных Штатов куда большим, нежели просто одним из пунктов внутриполитической повестки. Это базовый и прямо-таки экзистенциальный вопрос американской жизни, глубинно раскалывающий общество практически пополам.Поэтому Верховный суд, изменивший полувековой статус-кво (судьями было пересмотрено решение 1973 года по делу "Роу против Уэйда", по которому как раз и было на федеральном уровне зафиксировано право на прерывание беременности), произвел в американской системе прямо-таки тектонический сдвиг.Американские консерваторы, конечно, сейчас празднуют грандиозную победу.Вот только руководству демократов тоже нет причин расстраиваться — наоборот, произошедшее открывает перед партией новые возможности и шансы. Выступление Джо Байдена служит тому подтверждением: американский президент обвинил Верховный суд в том, что его решение отбрасывает страну на 150 лет назад и подвергает риску жизнь и здоровье женщин.Дело в том, что Демократическая партия находится на пути к грандиозному провалу на промежуточных выборах, которые состоятся в ноябре. Едва ли не ежедневно приходят новости — как социально-экономическая статистика, так и свежая социология, которые фиксируют ухудшение ситуации в стране и нарастающую потерю избирателей демократами.Аборты в силу принципиальной значимости темы для американцев являются вопросом, который способен мобилизовать в поддержку демократов не только их ядерный электорат, но и часть колеблющегося. Правда, окажется ли этого достаточно, чтобы перекрыть собой высокие цены на бензин, инфляцию (население никак не желает верить, что причина в "путинском подорожании"), нарастающий дефицит и прочие проявления системного кризиса, покажет время. Но это лучше, чем ничего.Так что решение по абортам действительно тактически выгодно Демократической партии, и именно поэтому высказываются предположения, что либеральное "вашингтонское болото" вполне сознательно подтолкнуло Верховный суд, в котором преобладают консерваторы, к его принятию. Ровно точно так же, как весенняя утечка о подготовке данного документа — что уже тогда вызвало серьезный резонанс, — явно несла следы политтехнологического "слива" со стороны демократов.Однако это не так уж и важно.Можно долго рассуждать, насколько ситуативно, тактически и политтехнологически выгодна нынешняя ситуация демократам, республиканцам, Байдену, Трампу и еще кому угодно. Но на самом деле главным является то, что решение Верховного суда несет в себе стратегические риски для США как таковых.В любом обществе существуют темы, с которыми нужно обращаться очень аккуратно, поскольку они способны нанести колоссальный ущерб стране и даже уничтожить ее. Например, в России по очевидным причинам национальный вопрос требует крайне взвешенного подхода. Но есть и другие темы, которые вызывают у нас острую общественную реакцию: хоронить ли Ленина, возвращать ли памятник Дзержинскому на Лубянку, переименовывать ли улицы и так далее и тому подобное.Консенсуса по данным и многим другим вопросам у нас просто нет. При этом наш прошлый опыт в этом смысле трагичен и показывает, что ожесточенность вокруг таких тем может спровоцировать тяжелейшие последствия. А вот по подобной перспективе общественное согласие как раз имеется: России повторения прошлого точно не надо.В результате в стране — со стороны и государственного руководства, и общества — сложились принципы, на которых строится отношение большинства людей к таким больным темам. Эти принципы предполагают взвешенность официальной позиции, постепенность перемен или замораживание статус-кво до изменений в настроениях граждан. И в целом приглушение общественной конфронтации по острым вопросам.Самое забавное, что принципы эти мы позаимствовали у Запада, который служил для нас образцом того, как надо строить гражданский мир, уважать и ценить свою историю, принимая ее во всей полноте, искать и находить общественное согласие по самым сложным и спорным вопросам.Поэтому для нас таким шоком стало, когда этот самый Запад принялся сносить у себя памятники, отменять классиков и героев прошлого и в целом уничтожать то, что веками составляло его суть. Решение американского Верховного суда, несмотря на то что оно принято консерваторами, лежит в том же либеральном русле разрушения сложившегося уклада.Полвека Америка жила в системе, где крайне острый для нее вопрос абортов решался определенным образом. При федерально закрепленном праве женщины на прерывание беременности штаты имели возможность вводить те или иные ограничения. Это позволяло территориям варьировать свою политику по отношению к абортам — от максимально либеральной до достаточно жесткой — в зависимости от предпочтений населения.И вот теперь в ситуации, когда страна жестко расколота идейно-политически, когда ее накрывает социально-экономический шторм, когда СМИ открыто обсуждают перспективы распада и новой гражданской войны, Верховный суд США не нашел ничего лучше, нежели "перевернуть шахматную доску" по важнейшему вопросу. Что гарантирует усиление общественной и политической конфронтации — с потенциально самыми тяжкими последствиями для Америки.Читайте также:Европейцы зависли между экономией на гигиене и оспой обезьян

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Ирина Алкснис https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png

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америка, сша, аборт, протесты