https://uz.sputniknews.ru/20220627/covid-19-v-respublike-prodoljaet-rasti-chislo-zarazivshixsya-25682866.html

COVID-19: в республике продолжает расти число заразившихся

COVID-19: в республике продолжает расти число заразившихся

Накануне больше всего заболевших зарегистрировали в Ташкенте и Ферганской области.

2022-06-27T12:48+0500

2022-06-27T12:48+0500

2022-06-27T12:48+0500

общество

коронавирус covid-19

ташкент

фергана

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ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Узбекистане снова выросло. Накануне в стране зафиксировали 133 новых случаев, сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана.Больше всего заболевших зарегистрировано в Ташкенте — 47 человек и в Ферганской области — 21. Следом идут Кашкадарьинская область — 15, Самаркандская — 13. В Ташкентской области обнаружили восемь заразившихся.В Джизакском регионе — шесть человек, в Наманганскном и Хорезмском — по пять и в Сырдарьинском — четыре человека. В Каракалпакстане и Навоийской области заболело коронавирусом по два человека, и меньше всего заразившихся выявлено в Андижанской области — один человек.По данным ведомства, общее количество инфицированных COVID-19 с начала пандемии в Узбекистане достигло 240 478 человек.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

коронавирус covid-19, ташкент, фергана