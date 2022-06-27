https://uz.sputniknews.ru/20220627/skonchalsya-zaslujennyy-jurnalist-uzbekistana-farxod-maxmudov-25687514.html

Скончался заслуженный журналист Узбекистана Фарход Махмудов

Скончался заслуженный журналист Узбекистана Фарход Махмудов

Ушел из жизни зампредседателя НТРК Фарход Махмудов.

2022-06-27T13:07+0500

2022-06-27T13:07+0500

2022-06-27T13:07+0500

общество

скончался

журналист

смерть

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. На 50-м году жизни умер заслуженный журналист Узбекистана Фарход Махмудов. Об этом сообщила журналист Азиза Курбанова. Причина смерти не уточняется.Махмудов был первым заместителем председателя Национальной телерадиокомпании Узбекистана. На телевидении он проработал почти 30 лет.Фарход Шавкатович Махмудов окончил Ташкентский государственный университет (1996 г.) по специальности "журналист". С 1995 года занимал различные должности в НТРК. В 2018-2019 годах он был заместителем советника президента по вопросам развития СМИ, духовности и просветительства, культуры, искусства и творческих организаций. С сентября 2019 года до июля 2020 года работал заместителем руководителя Администрации президента по вопросам средств массовой информации. С июля 2020 года он занимал должность первого заместителя председателя НТРК.В 2008 году Фархода Махмудова наградили орденом "Мехнат шухрати". В 2018 году он получил звание Заслуженного журналиста Узбекистана.Читайте также:Гигантская очередь желающих проститься с Юрием Шатуновым выстроилась в Москве — видео

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скончался, журналист, смерть