Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220627/skonchalsya-zaslujennyy-jurnalist-uzbekistana-farxod-maxmudov-25687514.html
Скончался заслуженный журналист Узбекистана Фарход Махмудов
Скончался заслуженный журналист Узбекистана Фарход Махмудов
Ушел из жизни зампредседателя НТРК Фарход Махмудов.
2022-06-27T13:07+0500
2022-06-27T13:07+0500
общество
скончался
журналист
смерть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/1b/25687857_3:0:1432:804_1920x0_80_0_0_20ec76f5ad4f9fffda067fdbfaceada5.jpg
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. На 50-м году жизни умер заслуженный журналист Узбекистана Фарход Махмудов. Об этом сообщила журналист Азиза Курбанова. Причина смерти не уточняется.Махмудов был первым заместителем председателя Национальной телерадиокомпании Узбекистана. На телевидении он проработал почти 30 лет.Фарход Шавкатович Махмудов окончил Ташкентский государственный университет (1996 г.) по специальности "журналист". С 1995 года занимал различные должности в НТРК. В 2018-2019 годах он был заместителем советника президента по вопросам развития СМИ, духовности и просветительства, культуры, искусства и творческих организаций. С сентября 2019 года до июля 2020 года работал заместителем руководителя Администрации президента по вопросам средств массовой информации. С июля 2020 года он занимал должность первого заместителя председателя НТРК.В 2008 году Фархода Махмудова наградили орденом "Мехнат шухрати". В 2018 году он получил звание Заслуженного журналиста Узбекистана.Читайте также:Гигантская очередь желающих проститься с Юрием Шатуновым выстроилась в Москве — видео
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/1b/25687857_214:0:1286:804_1920x0_80_0_0_876c37326022ef8243f6d556075988ca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
скончался, журналист, смерть

Скончался заслуженный журналист Узбекистана Фарход Махмудов

13:07 27.06.2022
© Пресс-служба творческого союза журналистов УзбекистанаСкончался первый зампредседателя НТРК Фарход Махмудов
Скончался первый зампредседателя НТРК Фарход Махмудов - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2022
© Пресс-служба творческого союза журналистов Узбекистана
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Ушел из жизни зампредседателя НТРК Фарход Махмудов.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. На 50-м году жизни умер заслуженный журналист Узбекистана Фарход Махмудов. Об этом сообщила журналист Азиза Курбанова. Причина смерти не уточняется.
Махмудов был первым заместителем председателя Национальной телерадиокомпании Узбекистана. На телевидении он проработал почти 30 лет.
Фарход Шавкатович Махмудов окончил Ташкентский государственный университет (1996 г.) по специальности "журналист". С 1995 года занимал различные должности в НТРК.
В 2018-2019 годах он был заместителем советника президента по вопросам развития СМИ, духовности и просветительства, культуры, искусства и творческих организаций.
С сентября 2019 года до июля 2020 года работал заместителем руководителя Администрации президента по вопросам средств массовой информации. С июля 2020 года он занимал должность первого заместителя председателя НТРК.
В 2008 году Фархода Махмудова наградили орденом "Мехнат шухрати". В 2018 году он получил звание Заслуженного журналиста Узбекистана.
Читайте также:
Гигантская очередь желающих проститься с Юрием Шатуновым выстроилась в Москве — видео
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0