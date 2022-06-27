В Германии сообщили, что Путин готовит Европе новую сырьевую ловушку
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У Запада кроме нефти и газа может появится еще одна сырьевая зависимость от России, пишет Welt.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин готовит Западу новую сырьевую ловушку, заявило немецкое издание Die Welt.
Автор статьи сообщает, что Боливия имеет крупнейшее месторождение лития в мире и сейчас находится в поиске деловых партнеров, которые помогут ей в добыче сырья, широко используемого в производстве электромобилей. По его словам, одним из претендентов выступает Россия.
Автор статьи сообщает, что Боливия имеет крупнейшее месторождение лития в мире и сейчас находится в поиске деловых партнеров, которые помогут ей в добыче сырья, широко используемого в производстве электромобилей. По его словам, одним из претендентов выступает Россия.
"Именно здесь должна захлопнуться новая сырьевая ловушка Путина", — пишет журналист.
Он уверен, что у России на данный момент есть все козыри, чтобы преуспеть "в игре в литиевый покер", и, если Москва выиграет, то у Европы кроме нефти и газа появится еще одна сырьевая зависимость от России.
По информации геологической службы США, Боливия владеет крупнейшими в мире запасами лития — 21 млн тонн. По этому показателя она опережает Аргентину и Чили, говорится в публикации.
"Если бы Россия смогла контролировать месторождения лития в Боливии, это поставило бы ее в очень выгодное положение из-за значимости сырья для современной экономики", — заключил автор статьи.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Ряд государств заявили о заморозке российских активов, часть брендов покинули страну. Евросоюз наложил на РФ уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают поэтапное введение эмбарго на импорт угля и нефти. В свою очередь, в Европе и США эти меры спровоцировали резкий рост инфляции, в том числе, на топливо и продовольствие.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Ряд государств заявили о заморозке российских активов, часть брендов покинули страну. Евросоюз наложил на РФ уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают поэтапное введение эмбарго на импорт угля и нефти. В свою очередь, в Европе и США эти меры спровоцировали резкий рост инфляции, в том числе, на топливо и продовольствие.
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