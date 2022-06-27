https://uz.sputniknews.ru/20220627/video-nazlo-rossii-otmorozyat-ushi---o-novoy-energeticheskoy-politike-es-25670477.html

Видео: назло России отморозят уши - о новой энергетической политике ЕС

Видео: назло России отморозят уши - о новой энергетической политике ЕС

Назло России отморозят уши: Европа сама идет к экономическому коллапсу.

2022-06-27T07:00+0500

2022-06-27T07:00+0500

2022-06-27T07:00+0500

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Снижение температуры при отоплении жилья на два градуса в Европе позволит заместить поставки газа по трубопроводу "Северный поток", заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Поможет ли такой шаг хоть как-то повлиять на потребление газа? На что на самом деле уходит большая часть топлива? Что ждет промышленность Германии, если та и вправду начнет сокращать поставки газа из России? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист Леонид Хазанов.Читайте также:Энергокомпании Франции попросили граждан начать экономить на свете и отоплении

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