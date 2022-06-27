Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20220627/video-nazlo-rossii-otmorozyat-ushi---o-novoy-energeticheskoy-politike-es-25670477.html
Видео: назло России отморозят уши - о новой энергетической политике ЕС
Видео: назло России отморозят уши - о новой энергетической политике ЕС
Назло России отморозят уши: Европа сама идет к экономическому коллапсу.
2022-06-27T07:00+0500
2022-06-27T07:00+0500
видео
европа
энергетика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/1a/25670318_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e50e7923ccd06c562d5133cee05d03cb.jpg
Снижение температуры при отоплении жилья на два градуса в Европе позволит заместить поставки газа по трубопроводу "Северный поток", заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Поможет ли такой шаг хоть как-то повлиять на потребление газа? На что на самом деле уходит большая часть топлива? Что ждет промышленность Германии, если та и вправду начнет сокращать поставки газа из России? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист Леонид Хазанов.Читайте также:Энергокомпании Франции попросили граждан начать экономить на свете и отоплении
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/1a/25670318_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a6307a204695370f15c3009b13d81cd6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, европа, энергетика, россия

Видео: назло России отморозят уши - о новой энергетической политике ЕС

07:00 27.06.2022
© Sputnik на русском
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Хазанов: Европа сама идет к экономическому коллапсу.
Снижение температуры при отоплении жилья на два градуса в Европе позволит заместить поставки газа по трубопроводу "Северный поток", заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Поможет ли такой шаг хоть как-то повлиять на потребление газа? На что на самом деле уходит большая часть топлива?
Что ждет промышленность Германии, если та и вправду начнет сокращать поставки газа из России?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист Леонид Хазанов.
Читайте также:
Энергокомпании Франции попросили граждан начать экономить на свете и отоплении
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0