https://uz.sputniknews.ru/20220627/video-nazlo-rossii-otmorozyat-ushi---o-novoy-energeticheskoy-politike-es-25670477.html
Видео: назло России отморозят уши - о новой энергетической политике ЕС
Видео: назло России отморозят уши - о новой энергетической политике ЕС
Назло России отморозят уши: Европа сама идет к экономическому коллапсу.
2022-06-27T07:00+0500
2022-06-27T07:00+0500
2022-06-27T07:00+0500
видео
европа
энергетика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/1a/25670318_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e50e7923ccd06c562d5133cee05d03cb.jpg
Снижение температуры при отоплении жилья на два градуса в Европе позволит заместить поставки газа по трубопроводу "Северный поток", заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Поможет ли такой шаг хоть как-то повлиять на потребление газа? На что на самом деле уходит большая часть топлива? Что ждет промышленность Германии, если та и вправду начнет сокращать поставки газа из России? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист Леонид Хазанов.Читайте также:Энергокомпании Франции попросили граждан начать экономить на свете и отоплении
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/1a/25670318_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a6307a204695370f15c3009b13d81cd6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, европа, энергетика, россия
Видео: назло России отморозят уши - о новой энергетической политике ЕС
Хазанов: Европа сама идет к экономическому коллапсу.
Снижение температуры при отоплении жилья на два градуса в Европе позволит заместить поставки газа по трубопроводу "Северный поток", заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Поможет ли такой шаг хоть как-то повлиять на потребление газа? На что на самом деле уходит большая часть топлива?
Что ждет промышленность Германии, если та и вправду начнет сокращать поставки газа из России?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском"
рассказал экономист Леонид Хазанов.