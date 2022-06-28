https://uz.sputniknews.ru/20220628/glava-tpp-davron-vaxobov-naznachen-rektorom-vuza-25726373.html

Глава ТПП Даврон Вахобов назначен ректором вуза

Глава ТПП Даврон Вахобов назначен ректором вуза

Шавкат Мирзиёев назначил Даврона Вахобова ректором текстильного вуза в Ташкенте. До конца года поручено привлечь из-за рубежа 40 квалифицированных преподавателей.

2022-06-28T21:56+0500

2022-06-28T21:56+0500

2022-06-28T21:56+0500

общество

тпп

вуз

шавкат мирзиёев

ташкент

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврон Вахобов назначен ректором Ташкентского института текстильной и легкой промышленности.По данным пресс-службы президента, Шавкат Мирзиёев объявил об этом на видеоселекторном совещании во вторник.На совещании президент отметил, что институт и Узбекско-корейский текстильный технопарк должны работать как единая система в сфере подготовки специалистов легкой промышленности, а также развития науки и исследований.Отмечено, что уже с нового учебного года в институте для студентов 3 и 4 курсов будет внедрена дуальная система образования: три дня в неделю будут проходить теоретические занятия, три дня - практика в текстильных предприятиях технопарка.Также намечено наладить программу студенческого обмена с авторитетными зарубежными текстильными вузами как минимум по шести направлениям.Ответственным лицам поручено до конца года привлечь 40 квалифицированных преподавателей из стран с передовым опытом, таких как Турция, Корея и Индия.Поставлена задача превратить текстильный технопарк в центр, который привнесет в отрасль новый опыт и инновации.

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тпп, вуз, шавкат мирзиёев, ташкент