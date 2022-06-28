https://uz.sputniknews.ru/20220628/mirziyoev-poruchil-privlech-v-stranu-50-inostrannyx-brendov-25721531.html

Мирзиёев поручил привлечь в страну 50 иностранных брендов

Мирзиёев поручил привлечь в страну 50 иностранных брендов

Президент Шавкат Мирзиёев поручил повысить урожайность хлопчатника, уровень его переработки до готовой продукции и привлечь в отрасль зарубежные бренды.

2022-06-28T17:04+0500

2022-06-28T17:04+0500

2022-06-28T17:04+0500

политика

шавкат мирзиёев

бренд

хлопок

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проводит видеоселекторное совещание, на котором обсуждаются меры по наращиванию объемов производства хлопка.По данным пресс-службы узбекистанского лидера, сделать это планируется за счет научно обоснованного семеноводства и агротехнологий. Это должно привести к увеличению экспорта текстильной продукции, сделанной в Узбекистане на основе глубокой переработки хлопка.При этом, отметил глава государства, еще пять лет назад в республике перерабатывалось лишь 40 процентов волокна. Для поддержки отрасли за последние три года текстильным кластерам выделено более 23 трлн сумов льготных средств. Кроме того, сами кластеры направили около 7 трлн сумов частных инвестиций. В результате заработало около 350 крупных заводов.На совещании обсуждаются задачи повышения урожайности и объемов хлопчатника не менее чем на 30 процентов, а также вопросы глубокой переработки хлопка и увеличения экспорта в отрасли как минимум в 2 раза.Отмечается, что сегодня мощности страны по переработке волокна достигли 1 миллиона 300 тысяч тонн. При этом производится лишь один миллион тонн волокна.Кроме того, уровень переработки пряжи до готовой продукции составляет 23 процента. По словам лидера, у страны есть потенциал для увеличения количества рабочих мест в текстильной промышленности с нынешних 400 тысяч до 1 миллиона.По данным пресс-службы, до конца года в каждом кластере будут введены в эксплуатацию семеноводческие, почвенные и биолаборатории, а также цеха по обработке семян.На основе государственно-частного партнерства будут созданы семеноводческие и агротехнологические предприятия института хлопководства и Центра геномики в Андижане, Бухаре и Сурхандарье.Также было отмечено, что каждый кластер должен до конца года проанализировать плодородие почвы, разработать паспорт земельных участков и определить меры по повышению урожайности.В целом же кластерам дана возможность внедрения полного цикла производства.Президент отметил, что все кластеры должны бережно использовать воду. Министерствам финансов и водного хозяйства поручено создать прозрачную систему оценки стоимости предлагаемых водосберегающих технологий и качества услуг.На совещании объявлено о создании комиссии, которая будет заниматься системной организацией переработки хлопкового сырья и пряжи. Возглавит ее вице-премьер Сардор Умурзаков.Президент также объявил о создании отдельных промышленных зон, в которых будут созданы необходимые условия для производителей готовой продукции. Комиссия, наряду с послами и кластерами, должна будет привлечь к управлению этими промышленными зонами иностранные компании.Помимо этого президент поручил послам Узбекистана в Испании, Германии и Швеции, Великобритании, Франции, Италии, Польше, Японии, Турции, США привезти в Узбекистан 50 иностранных брендов.

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шавкат мирзиёев, бренд, хлопок