https://uz.sputniknews.ru/20220628/roboty-i-virtualnyy-akm-v-tashkente-otkrylas-vystavka-razrabotok-minoborony-25726172.html
Роботы и виртуальный АКМ: в Ташкенте открылась выставка разработок Минобороны
Роботы и виртуальный АКМ: в Ташкенте открылась выставка разработок Минобороны
Цель выставки – показать новые технологии в сфере обороны и представить проекты молодых ученых и военнослужащих. 28.06.2022, Sputnik Узбекистан
2022-06-28T19:55+0500
2022-06-28T19:55+0500
2022-06-28T19:55+0500
видео
министерство обороны узбекистана
выставка
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ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. В Ташкенте стартовала выставка инновационных разработок Министерства обороны.Цель мероприятия, проходящего в Министерстве инновационного развития, - показать новые технологии в сфере обороны, а также представить проекты молодых ученых.Курсанты Центра военной подготовки Минобороны показали специального робота-переносчика, который предназначен, в частности, для доставки грузов в труднодоступные места.Кроме этого, специалисты Военно-медицинской академии рассказали об инновационном индивидуальном рационе питания, который они сейчас разрабатывают. Пайки подбираются индивидуально каждому военнослужащему исходя из его задач и рода войск, в которых он служит. Рацион включает в себя местные продукты, сублимированное питание, сухофрукты. Для большего удобства консервированные продукты находятся в реторт-пакетах, уточняют специалисты.В экспозиции также представлены военная форма, экипировка, робототехника, модернизированное вооружение, тренажер виртуальной реальности по сборке автомата Калашникова. Подробнее об этом – в нашем видео.
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министерство обороны узбекистана, выставка, видео
Роботы и виртуальный АКМ: в Ташкенте открылась выставка разработок Минобороны
Цель выставки – показать новые технологии в сфере обороны и представить проекты молодых ученых и военнослужащих.
ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. В Ташкенте стартовала выставка инновационных разработок Министерства обороны.
Цель мероприятия, проходящего в Министерстве инновационного развития, - показать новые технологии в сфере обороны, а также представить проекты молодых ученых.
Курсанты Центра военной подготовки Минобороны показали специального робота-переносчика, который предназначен, в частности, для доставки грузов в труднодоступные места.
"Например, его можно использовать для доставки лекарств в медучреждения, где есть ковидные отделения. Робот может поднять от 100 до 150 кг груза. Он может работать безостановочно 8-12 часов. А управлять им можно на расстоянии 150-300 метров. Курсанты собрали его своими руками", - рассказал Sputnik
преподаватель Центра военной подготовки МО Зарифбой Жабборов.
Кроме этого, специалисты Военно-медицинской академии рассказали об инновационном индивидуальном рационе питания, который они сейчас разрабатывают. Пайки подбираются индивидуально каждому военнослужащему исходя из его задач и рода войск, в которых он служит. Рацион включает в себя местные продукты, сублимированное питание, сухофрукты. Для большего удобства консервированные продукты находятся в реторт-пакетах, уточняют специалисты.
В экспозиции также представлены военная форма, экипировка, робототехника, модернизированное вооружение, тренажер виртуальной реальности по сборке автомата Калашникова. Подробнее об этом – в нашем видео
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