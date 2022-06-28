https://uz.sputniknews.ru/20220628/roboty-i-virtualnyy-akm-v-tashkente-otkrylas-vystavka-razrabotok-minoborony-25726172.html

Роботы и виртуальный АКМ: в Ташкенте открылась выставка разработок Минобороны

Роботы и виртуальный АКМ: в Ташкенте открылась выставка разработок Минобороны

Цель выставки – показать новые технологии в сфере обороны и представить проекты молодых ученых и военнослужащих. 28.06.2022, Sputnik Узбекистан

2022-06-28T19:55+0500

2022-06-28T19:55+0500

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видео

министерство обороны узбекистана

выставка

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ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. В Ташкенте стартовала выставка инновационных разработок Министерства обороны.Цель мероприятия, проходящего в Министерстве инновационного развития, - показать новые технологии в сфере обороны, а также представить проекты молодых ученых.Курсанты Центра военной подготовки Минобороны показали специального робота-переносчика, который предназначен, в частности, для доставки грузов в труднодоступные места.Кроме этого, специалисты Военно-медицинской академии рассказали об инновационном индивидуальном рационе питания, который они сейчас разрабатывают. Пайки подбираются индивидуально каждому военнослужащему исходя из его задач и рода войск, в которых он служит. Рацион включает в себя местные продукты, сублимированное питание, сухофрукты. Для большего удобства консервированные продукты находятся в реторт-пакетах, уточняют специалисты.В экспозиции также представлены военная форма, экипировка, робототехника, модернизированное вооружение, тренажер виртуальной реальности по сборке автомата Калашникова. Подробнее об этом – в нашем видео.

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министерство обороны узбекистана, выставка, видео