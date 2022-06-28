https://uz.sputniknews.ru/20220628/starikov-ukraina-nujna-zapadu-kak-ekonomicheskiy-resurs---video-25703874.html
Стариков: Украина нужна Западу как экономический ресурс - видео
Стариков: Украина нужна Западу как экономический ресурс - видео
В Германии сейчас проходит саммит "Большой семерки". Лидеры европейских стран продолжают делать противоречивые заявления. Какова стратегия Запада рассказал писатель Николай Стариков.
2022-06-28T07:30+0500
2022-06-28T07:30+0500
2022-06-28T07:30+0500
видео
украина
запад
большая семерка
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Почему западные лидеры противоречат друг другу в своих выступлениях? Свое мнение об этом высказал в интервью "Sputnik на русском" писатель, член центрального совета партии "Справедливая Россия - за Правду" Николай Стариков.В чем суть идеи запрета импорта российского золота? Зачем Западу нужна была зеленая энергетика и чем Европе грозит энергетический кризис? Какую роль в геополитическом противостоянии американцы отводят Германии? Ответы на эти вопросы смотрите в полной версии интервью.
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MIA „Rosiya Segodnya“
украина, запад, большая семерка, видео
Стариков: Украина нужна Западу как экономический ресурс - видео
В Германии сейчас проходит саммит "Большой семерки". Лидеры европейских стран продолжают делать противоречивые заявления. Какова стратегия Запада рассказал писатель Николай Стариков.
Почему западные лидеры противоречат друг другу в своих выступлениях? Свое мнение об этом высказал в интервью "Sputnik на русском" писатель, член центрального совета партии "Справедливая Россия - за Правду" Николай Стариков.
"Для того лидеры Запада и делают противоречивые заявления, чтобы было совершенно невозможно понять их намерения. Такая тактика у них давно… Украина была нужна европейцам, как территория, которую они могли бы экономически осваивать и переваривать. Вот на это они и рассчитывали. Но после того, как события на Украине стали более всего напоминать войну с расширяющейся воронкой, положение у европейских лидеров стало двусмысленным", - считает он.
В чем суть идеи запрета импорта российского золота? Зачем Западу нужна была зеленая энергетика и чем Европе грозит энергетический кризис? Какую роль в геополитическом противостоянии американцы отводят Германии? Ответы на эти вопросы смотрите в полной версии интервью
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