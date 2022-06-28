Стариков: Украина нужна Западу как экономический ресурс - видео

"Для того лидеры Запада и делают противоречивые заявления, чтобы было совершенно невозможно понять их намерения. Такая тактика у них давно… Украина была нужна европейцам, как территория, которую они могли бы экономически осваивать и переваривать. Вот на это они и рассчитывали. Но после того, как события на Украине стали более всего напоминать войну с расширяющейся воронкой, положение у европейских лидеров стало двусмысленным", - считает он.