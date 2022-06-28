https://uz.sputniknews.ru/20220628/tak-seychas-vyglyadit-mariupol--video-25724804.html

Так сейчас выглядит Мариуполь — видео

Так сейчас выглядит Мариуполь — видео

Восстановление Мариуполя продолжается. В городе работают сапёры, идёт расчистка завалов и подготовка к постройке новых домов.

2022-06-28T20:16+0500

2022-06-28T20:16+0500

2022-06-28T20:16+0500

специальная военная операция россии в донбассе

город

сапер

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город.На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона.В середине мая нацисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что практически все здания в Мариуполе уже обследованы российскими специалистами, началось строительство и восстановление жилых микрорайонов, больницы и инженерных сетей.Также он рассказал о планах по развитию города на перспективу. По его словам, до 2035 года численность его населения достигнет 500 тысяч человек.Специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины Россия начала 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:

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город, сапер