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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220628/tak-seychas-vyglyadit-mariupol--video-25724804.html
Так сейчас выглядит Мариуполь — видео
Так сейчас выглядит Мариуполь — видео
Восстановление Мариуполя продолжается. В городе работают сапёры, идёт расчистка завалов и подготовка к постройке новых домов.
2022-06-28T20:16+0500
2022-06-28T20:16+0500
специальная военная операция россии в донбассе
город
сапер
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город.На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона.В середине мая нацисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что практически все здания в Мариуполе уже обследованы российскими специалистами, началось строительство и восстановление жилых микрорайонов, больницы и инженерных сетей.Также он рассказал о планах по развитию города на перспективу. По его словам, до 2035 года численность его населения достигнет 500 тысяч человек.Специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины Россия начала 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:
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Так сейчас выглядит Мариуполь — видео

20:16 28.06.2022
© Sputnik / Константин МихальчевскийСтела при въезде в Мариуполь.
Стела при въезде в Мариуполь. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Восстановление Мариуполя продолжается. В городе работают сапёры, идёт расчистка завалов и подготовка к постройке новых домов.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город.
На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона.
В середине мая нацисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.
Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что практически все здания в Мариуполе уже обследованы российскими специалистами, началось строительство и восстановление жилых микрорайонов, больницы и инженерных сетей.
Также он рассказал о планах по развитию города на перспективу. По его словам, до 2035 года численность его населения достигнет 500 тысяч человек.
Специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины Россия начала 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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