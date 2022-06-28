https://uz.sputniknews.ru/20220628/unikalnoe-jivotnoe-popalo-v-fotolovushku-v-gissare--video-25719262.html
Уникальное животное попало в фотоловушку в Гиссаре — видео
Уникальное животное попало в фотоловушку в Гиссаре — видео
Госкомприроды показал кадры уникальных красных сурков, попавших на видео в горах Гиссара. Здесь их насчитывается порядка 4300 особей.
2022-06-28T17:44+0500
2022-06-28T17:44+0500
2022-06-28T17:44+0500
это интересно
животное
гиссар
госкомприроды узбекистана
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. В фотоловушку, установленную в Гиссарском государственном природном заповеднике, попало уникальное животное — красный сурок, сообщает Госкомгеологии.Как отмечается, красный сурок занесен в список редких видов Международным союзом охраны природы (МСОП). Питается обычно травами, чаще злаками, иногда червями, моллюсками, насекомыми. Зимой впадает в спячку, а весной выходит из гнезда.Населяет различные типы рельефа склонов и предгорий на высотах от 1600 до 3500-4000 м над уровнем моря. Встречается в альпийских экосистемах гор Тянь-Шаня, Памира, Гиндукуша и Кашмира, а также в угамских, чаткальских и гиссарских горах Узбекистана.По последним наблюдениям, в заповедной зоне Гиссарского государственного заповедника насчитывается 4240 - 4320 особей. Находится под охраной государства.
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животное, гиссар, госкомприроды узбекистана
Уникальное животное попало в фотоловушку в Гиссаре — видео
Госкомприроды Узбекистана показал кадры уникальных красных сурков, попавших на видео в горах Гиссара. Здесь их насчитывается порядка 4300 особей.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. В фотоловушку, установленную в Гиссарском государственном природном заповеднике, попало уникальное животное — красный сурок, сообщает Госкомгеологии.
Как отмечается, красный сурок занесен в список редких видов Международным союзом охраны природы (МСОП). Питается обычно травами, чаще злаками, иногда червями, моллюсками, насекомыми. Зимой впадает в спячку, а весной выходит из гнезда.
Населяет различные типы рельефа склонов и предгорий на высотах от 1600 до 3500-4000 м над уровнем моря. Встречается в альпийских экосистемах гор Тянь-Шаня, Памира, Гиндукуша и Кашмира, а также в угамских, чаткальских и гиссарских горах Узбекистана.
По последним наблюдениям, в заповедной зоне Гиссарского государственного заповедника насчитывается 4240 - 4320 особей. Находится под охраной государства.