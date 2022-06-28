https://uz.sputniknews.ru/20220628/uzbekistanskie-jurnalisty-smogut-vyigrat-avtomobil-v-konkurse-oltin-kalam-25713787.html

Узбекистанские журналисты смогут выиграть автомобиль в конкурсе "Олтин калам"

Узбекистанские журналисты смогут выиграть автомобиль в конкурсе "Олтин калам"

Национальная премия "Олтин калам" ежегодно проводиться в Узбекистане.

2022-06-28T12:51+0500

2022-06-28T12:51+0500

2022-06-28T12:52+0500

общество

узбекистан

журналист

автомобиль

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ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Определены призы, которые со следующего года смогут получить победители и призеры Международного конкурса "Олтин калам" ("Золотое перо").Так, победители конкурса, начиная со следующего года смогут выиграть:Также в этом году с 1 октября стартует ежегодный конкурс на 30 лучших проектов производства и передачи в эфир теле- и радиопродукции, предназначенной для детей. Стоимость каждого проекта может доходить до 300-кратного размера базовой расчетной величины (БРВ), которая в данное время составляет 400 тыс. сумов, и ее будут покрывать из средств Госбюджета.Данные условия предусмотрены постановлением президента "О мерах по поддержке средств массовой информации и развитию сферы журналистики".Дополнительно, согласно псотановлению, начиная с 1 сентября 2022 года журналистам и работникам редакций, для кого СМИ являются основным местом работы, в течение одного года:Кроме этого, в качестве регулярного поощрения активных журналистов ежеквартально авторов (членов творческих групп) награждают денежной премией, которая может доходить до 50-кратного размера БРВ за 100 лучших материалов, опубликованных в средствах массовой информации страны.Помимо прочего, будет объявлен конкурс на государственные гранты и социальные заказы "100 лучших аналитических материалов". Общественность и независимые эксперты определят победителей через специальную электронную платформу.Известно, что в стране создадут единая электронная платформа "Обуна", включая мобильное приложение. Так, людям будет предоставлена возможность дистанционной подписки и отслеживания своевременной доставки периодических печатных изданий, книжной и иной полиграфической продукции.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, журналист, автомобиль