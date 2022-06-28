https://uz.sputniknews.ru/20220628/uzbekistanskie-jurnalisty-smogut-vyigrat-avtomobil-v-konkurse-oltin-kalam-25713787.html
Узбекистанские журналисты смогут выиграть автомобиль в конкурсе "Олтин калам"
Узбекистанские журналисты смогут выиграть автомобиль в конкурсе "Олтин калам"
Национальная премия "Олтин калам" ежегодно проводиться в Узбекистане.
2022-06-28T12:51+0500
2022-06-28T12:51+0500
2022-06-28T12:52+0500
общество
узбекистан
журналист
автомобиль
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ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Определены призы, которые со следующего года смогут получить победители и призеры Международного конкурса "Олтин калам" ("Золотое перо").Так, победители конкурса, начиная со следующего года смогут выиграть:Также в этом году с 1 октября стартует ежегодный конкурс на 30 лучших проектов производства и передачи в эфир теле- и радиопродукции, предназначенной для детей. Стоимость каждого проекта может доходить до 300-кратного размера базовой расчетной величины (БРВ), которая в данное время составляет 400 тыс. сумов, и ее будут покрывать из средств Госбюджета.Данные условия предусмотрены постановлением президента "О мерах по поддержке средств массовой информации и развитию сферы журналистики".Дополнительно, согласно псотановлению, начиная с 1 сентября 2022 года журналистам и работникам редакций, для кого СМИ являются основным местом работы, в течение одного года:Кроме этого, в качестве регулярного поощрения активных журналистов ежеквартально авторов (членов творческих групп) награждают денежной премией, которая может доходить до 50-кратного размера БРВ за 100 лучших материалов, опубликованных в средствах массовой информации страны.Помимо прочего, будет объявлен конкурс на государственные гранты и социальные заказы "100 лучших аналитических материалов". Общественность и независимые эксперты определят победителей через специальную электронную платформу.Известно, что в стране создадут единая электронная платформа "Обуна", включая мобильное приложение. Так, людям будет предоставлена возможность дистанционной подписки и отслеживания своевременной доставки периодических печатных изданий, книжной и иной полиграфической продукции.
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info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, журналист, автомобиль
Узбекистанские журналисты смогут выиграть автомобиль в конкурсе "Олтин калам"
12:51 28.06.2022 (обновлено: 12:52 28.06.2022)
Национальная премия "Олтин калам" ежегодно проводится в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Определены призы, которые со следующего года смогут получить победители и призеры Международного конкурса "Олтин калам" ("Золотое перо").
Так, победители конкурса, начиная со следующего года смогут выиграть:
главный национальный приз – автомобиль;
за первое место – вознаграждение в размере 200 БРВ;
за второе место – вознаграждение в размере 175 БРВ;
за третье место – вознаграждение в размере 150 БРВ;
за каждую из 12 поощрительных номинаций – вознаграждение в размере 100 БРВ.
Также в этом году с 1 октября стартует ежегодный конкурс на 30 лучших проектов производства и передачи в эфир теле- и радиопродукции, предназначенной для детей. Стоимость каждого проекта может доходить до 300-кратного размера базовой расчетной величины (БРВ), которая в данное время составляет 400 тыс. сумов, и ее будут покрывать из средств Госбюджета.
Данные условия предусмотрены постановлением
президента "О мерах по поддержке средств массовой информации и развитию сферы журналистики".
Дополнительно, согласно псотановлению, начиная с 1 сентября 2022 года журналистам и работникам редакций, для кого СМИ являются основным местом работы, в течение одного года:
компенсируют 50% расходов на изучение иностранных языков на учебных курсах ( не более 15 БРВ);
полностью компенсируют расходы на сдачу экзамена по иностранныму языку уровня B2 и выше для получения национального или международного сертификата.
Кроме этого, в качестве регулярного поощрения активных журналистов ежеквартально авторов (членов творческих групп) награждают денежной премией, которая может доходить до 50-кратного размера БРВ за 100 лучших материалов, опубликованных в средствах массовой информации страны.
Помимо прочего, будет объявлен конкурс на государственные гранты и социальные заказы "100 лучших аналитических материалов". Общественность и независимые эксперты определят победителей через специальную электронную платформу.
Известно, что в стране создадут единая электронная платформа "Обуна", включая мобильное приложение. Так, людям будет предоставлена возможность дистанционной подписки и отслеживания своевременной доставки периодических печатных изданий, книжной и иной полиграфической продукции.