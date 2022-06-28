https://uz.sputniknews.ru/20220628/v-stolitse-na-dva-dnya-perekryli-prospekt-buyuk-turon-25704986.html

В столице на два дня перекрыли проспект Буюк Турон

В столице на два дня перекрыли проспект Буюк Турон

Такие меры приняли в связи с проведением "Карнавала молодёжи Ташкента-2022".

2022-06-28T08:07+0500

2022-06-28T08:07+0500

2022-06-28T08:07+0500

общество

ташкент

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Накануне в Ташкенте перекрыли проспект Буюк Турон. Об этом сообщили в пресс-службе столичного хокимията.По данным ведомства, в связи с проведением "Карнавала молодёжи Ташкента-2022" для движения автомобильного транспорта будет перекрыт проспект Буюк Турон — от пересечения с проспектом Ислама Каримова до пересечения с проспектом Алишера Навои.Участки для движения транспорта будут закрыты до 00:00 часов 29 июня.Жителей и гостей Ташкента попросили пользоваться объездными путями.Читайте также: Жаркий уикенд Московской недели моды - фото

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