https://uz.sputniknews.ru/20220628/v-uzbekistane-mogut-uvelichit-bazovyy-razmer-pensii---podrobnosti-25712127.html

В Узбекистане могут увеличить базовый размер пенсии - подробности

В Узбекистане могут увеличить базовый размер пенсии - подробности

Новый законопроект об увеличении базового размера пенсии разработали в соответствии со Стратегией развития Нового Узбекистана.

2022-06-28T12:03+0500

2022-06-28T12:03+0500

2022-06-28T12:03+0500

общество

пенсия

узбекистан

стратегия развития

законопроект

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ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. В Узбекистане разработали новый законопроект, согласно которому предусмотрят увеличение с 2023 года максимального размера средней заработной платы для исчисления пенсии с 10 (действующий) до 12-кратного базового размера пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе Олий Мажлиса.Известно, что данный проект депутаты рассмотрели на заседании комитета Законодателной палаты Олий Мажлиса по труду и социальным вопросам. Он предусматривает внесение изменений в закон "О государственных пенсиях". Так, законопроект разработан в соответствии со Стратегией развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы, которая была принята в "Год обеспечения интересов человека и развития махалли".По мнению депутатов, новый порядок поможет увеличить доходы и благосостояние пенсионеров, а также приведет к сокращению разрыва между размерами пенсий и заработной платы. В результате этого, принципы социальной справедливости в стране должны быть укреплены.Члены комитета предварительно одобрили законопроект и решили внести его на следующее заседание Кенгаша Законодательной палаты.Напомним, что указом президента Шавката Мирзиёева с 1 мая повысили размеры пенсий и пособий на 12%. Эта мера направлена на индексацию доходов населения с учетом инфляции и обеспечение социальных выплат не ниже минимального уровня потребительских расходов. В настоящее время:

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пенсия, узбекистан, стратегия развития, законопроект