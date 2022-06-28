https://uz.sputniknews.ru/20220628/v-uzbekistane-otmenyaetsya-plata-za-tonirovku-avto-25725021.html

Власти отменяют плату за тонировку авто

Власти отменяют плату за тонировку авто

Тонировка автомобилей в Узбекистане станет бесплатной уже с 1 июля. Касаться это будет задних боковых стекол. Снизится стоимость передних стекол и отменяется обязательный техосмотр.

2022-06-28T19:11+0500

2022-06-28T19:11+0500

2022-06-28T20:16+0500

общество

узбекистан

тонировка

техосмотр

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев сообщил об отмене платы за тонировку задних боковых стекол в автомобилях.По его словам, новые правила начнут действовать уже с 1 июля. Вместе с тем, стоимость тонировки передних стекол будет снижена в 6 раз.Сейчас круговая тонировка стоит 50 БРВ, или 15 млн сумов, а тонировка задних и боковых стекол – 5 БРВ, или 1,5 млн сумов.“Это только начало. Я дал поручение советникам президента, вице-премьерам и министрам. Рабочая группа по отмене процедур и ограничений, которые мучают наш народ и теряют свою актуальность, постоянно работает по всем направлениям”, — сказал президент.Также с 1 июля отменяется порядок проведения обязательного технического осмотра легковых автомобилей, с момента выпуска которых прошло не более 10 лет.В данное время легковушки, выпущенные от 10 до 15 лет назад, проходят техосмотр раз в два года, а те, что старше 15 лет, раз в год.

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узбекистан, тонировка, техосмотр