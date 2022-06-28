https://uz.sputniknews.ru/20220628/xiva-priznana-stolitsey-islamskogo-mira-2024-goda-25728281.html

Хива признана столицей исламского мира 2024 года

Хива признана столицей исламского мира 2024 года

Историческое решение о признании Хивы туристической столицей исламского мира принято в Баку на XI сессии Организации Исламского Сотрудничества.

2022-06-28T21:42+0500

2022-06-28T21:42+0500

2022-06-28T21:42+0500

общество

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Делегаты XI сессии Организации Исламского Сотрудничества приняли решение объявить Хиву “Столицей туризма исламского мира”.Как сообщает Госкомтуризма, в рамках этого в Хиве будет организовано и проведено заседание министров туризма и руководителей туристических администраций 57 стран-членов ОИС, научные конференции, практические семинары, фотовыставки, арт-экспозиции, раскрывающие потенциал поломнического туризма в Узбекистане.За звание туристической столицы исламского мира претендовали пять городов: Абу-Даби (ОАЭ); Шанлиурфа (Турция); Лагос (Нигерия); Душанбе (Таджикистан); Хива (Узбекистан).В последний год между этими городами шла напряженная борьба за победу в номинации, отмечается в сообщении. Отмечается, что предпринятые усилия Узбекистана дали положительные результаты.

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