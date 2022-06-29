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https://uz.sputniknews.ru/20220629/25753002.html
Работа чеченских бойцов "Ахмат" в Золотом-2 и Камышевахе в ЛНР
Работа чеченских бойцов "Ахмат" в Золотом-2 и Камышевахе в ЛНР
Моменты из службы бойцов чеченского отряда "Ахмат" в ЛНР в фотоленте Sputnik.
2022-06-29T22:01+0500
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фото, работа, чеченская республика, боец, лнр

Работа чеченских бойцов "Ахмат" в Золотом-2 и Камышевахе в ЛНР

22:01 29.06.2022
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Моменты из службы бойцов чеченского отряда "Ахмат" в ЛНР в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / Viktor Antonyuk / Перейти в фотобанкБоец подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики демонстрирует шеврон, найденный в ходе зачистки шахты "Карбонит".
Бойцы чеченского отряда Ахмат в Золотом-2 и Камышевахе в ЛНР - Sputnik Узбекистан
1/12
© Sputnik / Viktor Antonyuk
/
Перейти в фотобанк
Боец подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики демонстрирует шеврон, найденный в ходе зачистки шахты "Карбонит".
© Sputnik / Viktor Antonyuk / Перейти в фотобанкМина, установленная на дороге на окраине Камышевахи.
Мина, установленная на дороге на окраине Камышевахи - Sputnik Узбекистан
2/12
© Sputnik / Viktor Antonyuk
/
Перейти в фотобанк
Мина, установленная на дороге на окраине Камышевахи.
© Sputnik / Viktor Antonyuk / Перейти в фотобанкБоец подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики в ходе зачистки шахты "Карбонит".
Бойцы чеченского отряда Ахмат в Золотом-2 и Камышевахе в ЛНР - Sputnik Узбекистан
3/12
© Sputnik / Viktor Antonyuk
/
Перейти в фотобанк
Боец подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики в ходе зачистки шахты "Карбонит".
© Sputnik / Viktor Antonyuk / Перейти в фотобанкБоец подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики ест ягоды шелковицы в ходе зачистки села Золотое-2 и шахты "Карбонит" .
Бойцы чеченского отряда Ахмат в Золотом-2 и Камышевахе в ЛНР - Sputnik Узбекистан
4/12
© Sputnik / Viktor Antonyuk
/
Перейти в фотобанк
Боец подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики ест ягоды шелковицы в ходе зачистки села Золотое-2 и шахты "Карбонит" .
© Sputnik / Viktor Antonyuk / Перейти в фотобанкБоец подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики в ходе зачистки шахты "Карбонит".
Бойцы чеченского отряда Ахмат в Золотом-2 и Камышевахе в ЛНР - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik / Viktor Antonyuk
/
Перейти в фотобанк
Боец подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики в ходе зачистки шахты "Карбонит".
© Sputnik / Viktor Antonyuk / Перейти в фотобанкРасположение воинского подразделения ВСУ, обнаруженное бойцами подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики в ходе зачистки шахты "Карбонит".
Бойцы чеченского отряда Ахмат в Золотом-2 и Камышевахе в ЛНР - Sputnik Узбекистан
6/12
© Sputnik / Viktor Antonyuk
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Перейти в фотобанк
Расположение воинского подразделения ВСУ, обнаруженное бойцами подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики в ходе зачистки шахты "Карбонит".
© Sputnik / Viktor Antonyuk / Перейти в фотобанкМины польского производства, обнаруженные бойцами подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики в ходе зачистки села Золотое-2 и шахты "Карбонит".
Мины польского производства, обнаруженные бойцами чеченского отряда Ахмат в ЛНР - Sputnik Узбекистан
7/12
© Sputnik / Viktor Antonyuk
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Перейти в фотобанк
Мины польского производства, обнаруженные бойцами подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики в ходе зачистки села Золотое-2 и шахты "Карбонит".
© Sputnik / Viktor Antonyuk / Перейти в фотобанкКомандир батальона полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики кормит котенка в Камышевахе.
Командир батальона полка полиции чеченского отряда Ахмат в Золотом-2 и Камышевахе в ЛНР - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik / Viktor Antonyuk
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Перейти в фотобанк
Командир батальона полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики кормит котенка в Камышевахе.
© Sputnik / Viktor Antonyuk / Перейти в фотобанкБойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики в ходе зачистки села Золотое-2 и шахты "Карбонит".
Бойцы чеченского отряда Ахмат в Золотом-2 и Камышевахе в ЛНР - Sputnik Узбекистан
9/12
© Sputnik / Viktor Antonyuk
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Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики в ходе зачистки села Золотое-2 и шахты "Карбонит".
© Sputnik / Viktor Antonyuk / Перейти в фотобанкБоец подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики делится водой с военнослужащим ВСУ, сдавшимся в плен в ходе зачистки села Золотое-2 и шахты "Карбонит".
Бойцы чеченского отряда Ахмат в Золотом-2 и Камышевахе в ЛНР - Sputnik Узбекистан
10/12
© Sputnik / Viktor Antonyuk
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Боец подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики делится водой с военнослужащим ВСУ, сдавшимся в плен в ходе зачистки села Золотое-2 и шахты "Карбонит".
© Sputnik / Viktor Antonyuk / Перейти в фотобанкБоец подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики у храма святого великомученика Георгия Победоносца, поврежденного в результате боевых действий в Камышевахе.
Боец чеченского отряда Ахмат у храма святого великомученика Георгия Победоносца, поврежденного в результате боевых действий в Камышевахе - Sputnik Узбекистан
11/12
© Sputnik / Viktor Antonyuk
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Боец подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики у храма святого великомученика Георгия Победоносца, поврежденного в результате боевых действий в Камышевахе.
© Sputnik / Viktor Antonyuk / Перейти в фотобанкБойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики в ходе зачистки села Золотое-2 и шахты "Карбонит".
Бойцы чеченского отряда Ахмат в Золотом-2 и Камышевахе в ЛНР - Sputnik Узбекистан
12/12
© Sputnik / Viktor Antonyuk
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Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики в ходе зачистки села Золотое-2 и шахты "Карбонит".
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