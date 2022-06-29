Работа чеченских бойцов "Ахмат" в Золотом-2 и Камышевахе в ЛНР

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Боец подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики делится водой с военнослужащим ВСУ, сдавшимся в плен в ходе зачистки села Золотое-2 и шахты "Карбонит".