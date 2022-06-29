Работа чеченских бойцов "Ахмат" в Золотом-2 и Камышевахе в ЛНР

© Sputnik / Viktor Antonyuk / Перейти в фотобанкБоец подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики демонстрирует шеврон, найденный в ходе зачистки шахты "Карбонит".
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Боец подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики демонстрирует шеврон, найденный в ходе зачистки шахты "Карбонит".
© Sputnik / Viktor Antonyuk / Перейти в фотобанкМина, установленная на дороге на окраине Камышевахи.
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Мина, установленная на дороге на окраине Камышевахи.
© Sputnik / Viktor Antonyuk / Перейти в фотобанкБоец подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики в ходе зачистки шахты "Карбонит".
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Боец подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики в ходе зачистки шахты "Карбонит".
© Sputnik / Viktor Antonyuk / Перейти в фотобанкБоец подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики ест ягоды шелковицы в ходе зачистки села Золотое-2 и шахты "Карбонит" .
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Боец подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики ест ягоды шелковицы в ходе зачистки села Золотое-2 и шахты "Карбонит" .
© Sputnik / Viktor Antonyuk / Перейти в фотобанкБоец подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики в ходе зачистки шахты "Карбонит".
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Боец подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики в ходе зачистки шахты "Карбонит".
© Sputnik / Viktor Antonyuk / Перейти в фотобанкРасположение воинского подразделения ВСУ, обнаруженное бойцами подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики в ходе зачистки шахты "Карбонит".
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Расположение воинского подразделения ВСУ, обнаруженное бойцами подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики в ходе зачистки шахты "Карбонит".
© Sputnik / Viktor Antonyuk / Перейти в фотобанкМины польского производства, обнаруженные бойцами подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики в ходе зачистки села Золотое-2 и шахты "Карбонит".
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Мины польского производства, обнаруженные бойцами подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики в ходе зачистки села Золотое-2 и шахты "Карбонит".
© Sputnik / Viktor Antonyuk / Перейти в фотобанкКомандир батальона полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики кормит котенка в Камышевахе.
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Командир батальона полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики кормит котенка в Камышевахе.
© Sputnik / Viktor Antonyuk / Перейти в фотобанкБойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики в ходе зачистки села Золотое-2 и шахты "Карбонит".
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Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики в ходе зачистки села Золотое-2 и шахты "Карбонит".
© Sputnik / Viktor Antonyuk / Перейти в фотобанкБоец подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики делится водой с военнослужащим ВСУ, сдавшимся в плен в ходе зачистки села Золотое-2 и шахты "Карбонит".
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Боец подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики делится водой с военнослужащим ВСУ, сдавшимся в плен в ходе зачистки села Золотое-2 и шахты "Карбонит".
© Sputnik / Viktor Antonyuk / Перейти в фотобанкБоец подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики у храма святого великомученика Георгия Победоносца, поврежденного в результате боевых действий в Камышевахе.
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Боец подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики у храма святого великомученика Георгия Победоносца, поврежденного в результате боевых действий в Камышевахе.
© Sputnik / Viktor Antonyuk / Перейти в фотобанкБойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики в ходе зачистки села Золотое-2 и шахты "Карбонит".
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Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики в ходе зачистки села Золотое-2 и шахты "Карбонит".