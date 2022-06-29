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https://uz.sputniknews.ru/20220629/chto-izmenitsya-v-uzbekistane-s-1-iyulya-25727931.html
Что изменится в Узбекистане с 1 июля
Что изменится в Узбекистане с 1 июля
Онлайн страховка, льготы надомникам, субсидии предпринимателям и детским домам. О новшествах, вступающих в силу с 1 июля, читайте в обзоре Sputnik.
2022-06-29T07:30+0500
2022-06-29T07:30+0500
общество
узбекистан
страховка
предприниматели
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Туроператоры получат льготы. Это касается предпринимателей, организовавших гостевые дома, пункты общепита и развлечений со статусом "Туристская махалля", "Туристское село" и "Туристский аул".С 1 июля они смогут воспользоваться льготой по уплате социального налога, налога с оборота, налога на имущество юрлиц и земельного налога в размере 1 процента.Страховка онлайнВсе виды (классы) страхования теперь разрешается осуществлять в электронной форме. А вскоре бумажные бланки и вовсе канут в лето: с 1 января 2023 года их перестанут оформлять по всем видам обязательного страхования.Все виды полисов будут регистрироваться в Единой автоматизированной информационной системе.Безопасная дорогаВводится индекс "Безопасная дорога" в разрезе каждого района (города) республики. На основе результатов оценки дорожного движения, территориям будут присваиваться "зеленые", "желтые" и "красные" уровни.Детдому в помощьДетским домам семейного типа из средств госбюджета начнут покрывать коммунальные расходы по ценам, установленным для физлиц.Техническому и вспомогательному персоналу спецшкол и школ-интернатов для детей с отклонениями в физическом или психическом развитии, а также профессиональных школ для детей с инвалидностью начнут выплачивать 50-процентные надбавки.Пенсия по паспортуОтменяется истребование документов о трудовом стаже, зарплате, периодах обучения в вузе и военной службы. Эти данные пенсионные службы будут получать через межведомственный программно-аппаратный комплекс "Единая национальная система труда".Для назначения пенсий гражданам достаточно будет представить паспорт или ID-карту.Надомникам дешевлеПри расчете налога на доходы надомников общий доход будет уменьшен на 50 процентов, но не более 1 млн сумов за месяц. Кроме того надомники оплачивают социальный налог в размере, установленном для самозанятых лиц, то есть 1 БРВ.Надомники, работающие в отдаленных и труднодоступных районах, получат единовременную субсидию на первые три месяца работы в размере его среднемесячного дохода за счет средств Фонда общественных работ.Сертификация отечественных лекарств больше не нужнаОтменяется обязательная сертификация:Надбавка за северЗа работу на севере врачам начнут выплачивать надбавку. Это касается медработников, перешедших на работу в Тахтакупырский, Чимбайский, Караузякский, Бозатауский, Шуманайский, Кунградский районы Каракалпакстана из столицы и других регионов Узбекистана. Им выплачивается дополнительная ежемесячная надбавка 100% должностного оклада в течение первых трех лет. Врачам, перешедшим на работу в Муйнакский район заплатят вдвое больше.Инвестиции в промзоныОни станут легче. В течение 10 рабочих дней должно приниматься решение о размещении инвестиционных проектов на территории промзон. Кроме того, даже при участии в аукционе по передаче в аренду земельных площадей СЭЗ одного участника, торги будут считаться состоявшимися.Наряду с этим, право на аренду земельных участков на территории СЭЗ может быть передано в залог при получении кредитов. К тому уже разрешено при передаче в аренду земельных площадей, зданий и сооружений посредством электронного онлайн-аукциона производить платежи в рассрочку в течение 12 месяцев.Деньги на птицуСубсидии птицеводческим хозяйствам – членам Ассоциации "Паррандасаноат" на покрытие расходов по импорту составляют 12 тысяч сумов на каждого однодневного породистого цыпленка в период с 1 июля 2022 года до 1 января 2024 года.
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узбекистан, страховка, предприниматели

Что изменится в Узбекистане с 1 июля

07:30 29.06.2022
© PixabayКалендарь, иллюстративное фото
Календарь, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2022
© Pixabay
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Онлайн страховка, льготы надомникам, субсидии предпринимателям и детским домам. О новшествах, вступающих в силу с 1 июля, читайте в обзоре Sputnik.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Туроператоры получат льготы. Это касается предпринимателей, организовавших гостевые дома, пункты общепита и развлечений со статусом "Туристская махалля", "Туристское село" и "Туристский аул".
С 1 июля они смогут воспользоваться льготой по уплате социального налога, налога с оборота, налога на имущество юрлиц и земельного налога в размере 1 процента.

Страховка онлайн

Все виды (классы) страхования теперь разрешается осуществлять в электронной форме. А вскоре бумажные бланки и вовсе канут в лето: с 1 января 2023 года их перестанут оформлять по всем видам обязательного страхования.
Все виды полисов будут регистрироваться в Единой автоматизированной информационной системе.

Безопасная дорога

Вводится индекс "Безопасная дорога" в разрезе каждого района (города) республики. На основе результатов оценки дорожного движения, территориям будут присваиваться "зеленые", "желтые" и "красные" уровни.

Детдому в помощь

Детским домам семейного типа из средств госбюджета начнут покрывать коммунальные расходы по ценам, установленным для физлиц.
Техническому и вспомогательному персоналу спецшкол и школ-интернатов для детей с отклонениями в физическом или психическом развитии, а также профессиональных школ для детей с инвалидностью начнут выплачивать 50-процентные надбавки.

Пенсия по паспорту

Отменяется истребование документов о трудовом стаже, зарплате, периодах обучения в вузе и военной службы. Эти данные пенсионные службы будут получать через межведомственный программно-аппаратный комплекс "Единая национальная система труда".
Для назначения пенсий гражданам достаточно будет представить паспорт или ID-карту.

Надомникам дешевле

При расчете налога на доходы надомников общий доход будет уменьшен на 50 процентов, но не более 1 млн сумов за месяц. Кроме того надомники оплачивают социальный налог в размере, установленном для самозанятых лиц, то есть 1 БРВ.
Надомники, работающие в отдаленных и труднодоступных районах, получат единовременную субсидию на первые три месяца работы в размере его среднемесячного дохода за счет средств Фонда общественных работ.

Сертификация отечественных лекарств больше не нужна

Отменяется обязательная сертификация:
лекарственных средств, произведенных отечественными организациями – производителями, имеющими сертификат "Надлежащей производственной практики" (GMP);
изделий медицинского назначения и медицинской техники, произведенных отечественными организациями – производителями, имеющими сертификат ISO:13485.

Надбавка за север

За работу на севере врачам начнут выплачивать надбавку. Это касается медработников, перешедших на работу в Тахтакупырский, Чимбайский, Караузякский, Бозатауский, Шуманайский, Кунградский районы Каракалпакстана из столицы и других регионов Узбекистана.
Им выплачивается дополнительная ежемесячная надбавка 100% должностного оклада в течение первых трех лет. Врачам, перешедшим на работу в Муйнакский район заплатят вдвое больше.

Инвестиции в промзоны

Они станут легче. В течение 10 рабочих дней должно приниматься решение о размещении инвестиционных проектов на территории промзон. Кроме того, даже при участии в аукционе по передаче в аренду земельных площадей СЭЗ одного участника, торги будут считаться состоявшимися.
Наряду с этим, право на аренду земельных участков на территории СЭЗ может быть передано в залог при получении кредитов. К тому уже разрешено при передаче в аренду земельных площадей, зданий и сооружений посредством электронного онлайн-аукциона производить платежи в рассрочку в течение 12 месяцев.

Деньги на птицу

Субсидии птицеводческим хозяйствам – членам Ассоциации "Паррандасаноат" на покрытие расходов по импорту составляют 12 тысяч сумов на каждого однодневного породистого цыпленка в период с 1 июля 2022 года до 1 января 2024 года.
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