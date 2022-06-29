https://uz.sputniknews.ru/20220629/chto-izmenitsya-v-uzbekistane-s-1-iyulya-25727931.html

Что изменится в Узбекистане с 1 июля

Что изменится в Узбекистане с 1 июля

Онлайн страховка, льготы надомникам, субсидии предпринимателям и детским домам. О новшествах, вступающих в силу с 1 июля, читайте в обзоре Sputnik.

2022-06-29T07:30+0500

2022-06-29T07:30+0500

2022-06-29T07:30+0500

общество

узбекистан

страховка

предприниматели

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Туроператоры получат льготы. Это касается предпринимателей, организовавших гостевые дома, пункты общепита и развлечений со статусом "Туристская махалля", "Туристское село" и "Туристский аул".С 1 июля они смогут воспользоваться льготой по уплате социального налога, налога с оборота, налога на имущество юрлиц и земельного налога в размере 1 процента.Страховка онлайнВсе виды (классы) страхования теперь разрешается осуществлять в электронной форме. А вскоре бумажные бланки и вовсе канут в лето: с 1 января 2023 года их перестанут оформлять по всем видам обязательного страхования.Все виды полисов будут регистрироваться в Единой автоматизированной информационной системе.Безопасная дорогаВводится индекс "Безопасная дорога" в разрезе каждого района (города) республики. На основе результатов оценки дорожного движения, территориям будут присваиваться "зеленые", "желтые" и "красные" уровни.Детдому в помощьДетским домам семейного типа из средств госбюджета начнут покрывать коммунальные расходы по ценам, установленным для физлиц.Техническому и вспомогательному персоналу спецшкол и школ-интернатов для детей с отклонениями в физическом или психическом развитии, а также профессиональных школ для детей с инвалидностью начнут выплачивать 50-процентные надбавки.Пенсия по паспортуОтменяется истребование документов о трудовом стаже, зарплате, периодах обучения в вузе и военной службы. Эти данные пенсионные службы будут получать через межведомственный программно-аппаратный комплекс "Единая национальная система труда".Для назначения пенсий гражданам достаточно будет представить паспорт или ID-карту.Надомникам дешевлеПри расчете налога на доходы надомников общий доход будет уменьшен на 50 процентов, но не более 1 млн сумов за месяц. Кроме того надомники оплачивают социальный налог в размере, установленном для самозанятых лиц, то есть 1 БРВ.Надомники, работающие в отдаленных и труднодоступных районах, получат единовременную субсидию на первые три месяца работы в размере его среднемесячного дохода за счет средств Фонда общественных работ.Сертификация отечественных лекарств больше не нужнаОтменяется обязательная сертификация:Надбавка за северЗа работу на севере врачам начнут выплачивать надбавку. Это касается медработников, перешедших на работу в Тахтакупырский, Чимбайский, Караузякский, Бозатауский, Шуманайский, Кунградский районы Каракалпакстана из столицы и других регионов Узбекистана. Им выплачивается дополнительная ежемесячная надбавка 100% должностного оклада в течение первых трех лет. Врачам, перешедшим на работу в Муйнакский район заплатят вдвое больше.Инвестиции в промзоныОни станут легче. В течение 10 рабочих дней должно приниматься решение о размещении инвестиционных проектов на территории промзон. Кроме того, даже при участии в аукционе по передаче в аренду земельных площадей СЭЗ одного участника, торги будут считаться состоявшимися.Наряду с этим, право на аренду земельных участков на территории СЭЗ может быть передано в залог при получении кредитов. К тому уже разрешено при передаче в аренду земельных площадей, зданий и сооружений посредством электронного онлайн-аукциона производить платежи в рассрочку в течение 12 месяцев.Деньги на птицуСубсидии птицеводческим хозяйствам – членам Ассоциации "Паррандасаноат" на покрытие расходов по импорту составляют 12 тысяч сумов на каждого однодневного породистого цыпленка в период с 1 июля 2022 года до 1 января 2024 года.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, страховка, предприниматели