https://uz.sputniknews.ru/20220629/kak-rabotayut-na-ukraine-kompleksy-reb-krasuxa-4s-25762266.html

Как работают на Украине комплексы РЭБ "Красуха-4С"

Как работают на Украине комплексы РЭБ "Красуха-4С"

Российские комплексы радиоэлектронной борьбы позволяют обнаруживать и подавлять все виды воздушных целей, даже на предельно малых высотах, технологически недоступных радарам зенитных ракетных систем.

2022-06-29T22:32+0500

2022-06-29T22:32+0500

2022-06-29T22:32+0500

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Средства РЭБ не заменяют, а уплотняют систему ПВО, действуют в интеграции с зенитными средствами поражения, и успешно применяются в российской спецоперации на Украине.Минобороны РФ 29 июня показало высокотехнологичную работу мобильного комплекса РЭБ "Красуха-4С" Центрального военного округа – сканирование украинского воздушного пространства и подавление бортовой радиолокационной станции разведывательного беспилотного летательного аппарата ВСУ.Впечатляющие тактико-технические характеристики комплекса "Красуха-4С" позволяют подавлять все виды воздушных целей – на любой высоте и скорости, на удалении более 300 км. Программно-аппаратные средства РЭБ "глушат" радиоканалы управления беспилотников, бортовую электронику самолетов и вертолетов противника, то есть не позволяют вести разведку, наносить прицельные удары, вынуждают набирать высоту и входить в зону обнаружения (поражения) средств ПВО. Далее действуют зенитные расчеты.За минувшие сутки российские комплексы ПВО сбили два украинских штурмовика Су-25 в Харьковской и Херсонской областях, вертолет Ми-8 в Николаевской области, а также девять беспилотников ВСУ на разных участках линии боевого соприкосновения. Есть в этом вклад и расчетов РЭБ, которые "цементируют" эшелонированную систему ПВО. Специалисты радиоэлектронной борьбы отмечают, что основными целями в ходе спецоперации стали украинские штурмовики Су-25, которые на предельно малых высотах, постоянно и безуспешно пытаются найти лазейки в радиолокационном поле российской войсковой группировки.Основное предназначение комплекса РЭБ "Красуха-4С" – прикрытие от средств воздушной разведки и высокоточного оружия войсковых частей, командных пунктов, средств ПВО, важных промышленных объектов. Комплекс РЭБ постоянно сканирует пространство, обнаруживает цели и анализирует рабочие частоты аппаратуры противника, затем генерирует радиопомехи в широком диапазоне частот, без ограничения по азимуту и углу места. Подавляет все виды РЛС, используемые на борту самолетов, вертолетов и беспилотников противника, включая Bayraktar.Особенности российской РЭБАктивное использование комплексов РЭБ в современных вооруженных конфликтах различной интенсивности позволяет защитить собственные войска и создать условия для наступательных действий, нарушая работу автоматизированных систем управления противника. В Сирии "Красуха-4" уверенно глушила и приземляла "рои" беспилотников, которыми пытались атаковать авиабазу Хмеймим боевики-джихадисты и их западные кураторы, а также сбивали с курса "Томагавков", которыми американцы пытались нанести удары по арабской республике. На Украинском ТВД российская техника и тактика применения РЭБ продолжает совершенствоваться в противостоянии с высокотехнологичными средствами разведки Пентагона и НАТО, которые дистанционно помогают ВСУ.Комплекс РЭБ "Красуха-4С" – наиболее совершенная модификация изделия, которое серийно производится и поступает в российские войска с 2013 года. Основное преимущество новой системы – практически полная автоматизация получения и обработки информации (централизованное автоматизированное управление), стопроцентная эффективность. Комплекс анализирует типы сигналов, встраивается в защищенную систему связи, и мощнейшим интеллектуально-помеховым излучением обеспечивает "порчу" РЛС противника – искажает передаваемые и принимаемые данные, лишает возможности обнаружения целей и наведения на них высокоточных средств поражения. Ранее "Ростех" сообщил, что одной станции достаточно для прикрытия 600-километрового участка. По данным специалистов США, "Красуха-4С" способна нарушить работу электроники спутников-шпионов. Колесной базой этого комплекса служат четырехосные автомобили "Камаз" (8Х8), обеспечивающие высокую проходимость в любой местности, и боевую устойчивость при температурах от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия.Кроме "Красухи-4С", в спецоперации на Украине российские войска применяют также наземные комплексы радиоэлектронного подавления "Москва" и "Мурманск" большей дальности, ряд авиационных и корабельных систем. Зарубежных аналогов не существует. Ранее американцы пытались создать конкурирующий комплекс, однако у них не получилось. США признают, что российские силы борьбы в электромагнитном спектре продемонстрировали свою эффективность, "реально применяя эти средства против США и вооруженных сил других стран".Россия остается мировым лидером в области разработки и боевого применения во всех сферах комплексов РЭБ различной дальности. По этой тематике успешно работают концерны ВКО "Алмаз – Антей" и "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), холдинг "Росэлектроника" и группа компаний "Оборонные системы". Военно-политическое руководство РФ рассматривает инструменты радиоэлектронной борьбы как эффективный и экономически выгодный "способ достижения превосходства в информационно-телекоммуникационном пространстве".Неслучайно отдельные бригады РЭБ сформированы в четырех военных округах Сухопутных войск РФ. Роты РЭБ имеются в танковых соединениях, а также в составе ВДВ. Военно-морские силы РЭБ объединены в отдельные центры на всех четырех флотах России. В Воздушно-космических силах отдельные батальоны РЭБ входят в состав армий. Комплексы РЭБ беспилотного базирования – отдельная и весьма перспективная линия развития.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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украина, борьба, ракета, противоракетная оборона