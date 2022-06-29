https://uz.sputniknews.ru/20220629/mirziyoev-pozdravil-berdymuxamedova-s-yubileem-25752123.html
Мирзиёев поздравил Бердымухамедова с юбилеем
Мирзиёев поздравил Бердымухамедова с юбилеем
Шавкат Мирзиёев поздравил по телефону Гурбангулы Бердымухамедова с юбилеем и обсудил с ним вопросы регионального взаимодействия.
2022-06-29T15:37+0500
2022-06-29T15:37+0500
2022-06-29T15:37+0500
политика
шавкат мирзиёев
гурбангулы бердымухамедов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/09/25153240_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_fc5a105c5bd57e79982e4066f70d5218.jpg
ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил по телефону председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с 65-летним юбилеем.Как отмечает пресс-служба узбекистанского лидера, отмечен большой вклад Бердымухамедова в становление современного Туркменистана, укрепление узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.Отдельное внимание уделено продвижению совместных проектов кооперации в области торговли и промышленности, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, а также активизации межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.Состоялся также обмен мнениями по актуальным аспектам регионального взаимодействия, в том числе по вопросам содействия обеспечению прочного мира и социально-экономическому восстановлению Афганистана.Лидер Узбекистана искренне пожелал успешного проведения шестого Каспийского саммита, который в эти дни проходит в столице Туркменистана.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/09/25153240_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_4c6ec7406315eb6ca0865248bc1b1c8c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, гурбангулы бердымухамедов
Мирзиёев поздравил Бердымухамедова с юбилеем
Шавкат Мирзиёев поздравил по телефону Гурбангулы Бердымухамедова с юбилеем и обсудил с ним вопросы регионального взаимодействия.
ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил по телефону председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с 65-летним юбилеем.
Как отмечает
пресс-служба узбекистанского лидера, отмечен большой вклад Бердымухамедова в становление современного Туркменистана, укрепление узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
“Были обсуждены вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества двух стран в контексте подготовки к предстоящему визиту президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Узбекистан”, — отмечается в сообщении.
Отдельное внимание уделено продвижению совместных проектов кооперации в области торговли и промышленности, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, а также активизации межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.
Состоялся также обмен мнениями по актуальным аспектам регионального взаимодействия, в том числе по вопросам содействия обеспечению прочного мира и социально-экономическому восстановлению Афганистана.
Лидер Узбекистана искренне пожелал успешного проведения шестого Каспийского саммита, который в эти дни проходит в столице Туркменистана.