https://uz.sputniknews.ru/20220629/mirziyoev-pozdravil-berdymuxamedova-s-yubileem-25752123.html

Мирзиёев поздравил Бердымухамедова с юбилеем

Мирзиёев поздравил Бердымухамедова с юбилеем

Шавкат Мирзиёев поздравил по телефону Гурбангулы Бердымухамедова с юбилеем и обсудил с ним вопросы регионального взаимодействия.

2022-06-29T15:37+0500

2022-06-29T15:37+0500

2022-06-29T15:37+0500

политика

шавкат мирзиёев

гурбангулы бердымухамедов

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ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил по телефону председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с 65-летним юбилеем.Как отмечает пресс-служба узбекистанского лидера, отмечен большой вклад Бердымухамедова в становление современного Туркменистана, укрепление узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.Отдельное внимание уделено продвижению совместных проектов кооперации в области торговли и промышленности, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, а также активизации межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.Состоялся также обмен мнениями по актуальным аспектам регионального взаимодействия, в том числе по вопросам содействия обеспечению прочного мира и социально-экономическому восстановлению Афганистана.Лидер Узбекистана искренне пожелал успешного проведения шестого Каспийского саммита, который в эти дни проходит в столице Туркменистана.

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шавкат мирзиёев, гурбангулы бердымухамедов