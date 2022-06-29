https://uz.sputniknews.ru/20220629/siriya-ofitsialno-priznayot-dnr-i-lnr-25762145.html

Сирия официально признаёт ДНР и ЛНР

Сирия официально признаёт ДНР и ЛНР

Сирия официально признаёт независимость и суверенитет ДНР и ЛНР.

2022-06-29T18:18+0500

2022-06-29T18:18+0500

2022-06-29T18:24+0500

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ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Сирийская Арабская Республика решила признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР.По данным РИА Новости, об этом объявил сирийский МИД.Президент России Владимир Путин в феврале после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

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сирия, днр, лнр