https://uz.sputniknews.ru/20220629/skolko-v-vuzax-doktorov-i-kandidatov---infografika-25739820.html

Сколько в вузах докторов и кандидатов наук - инфографика

Сколько в вузах докторов и кандидатов наук - инфографика

В Узбекистане растет количество университетов. Сколько их уже в стране, каково количество преподавателей с ученой степенью и сколько российских вузов открыли здесь свои филиалы — в нашей инфографике.

2022-06-29T13:44+0500

2022-06-29T13:44+0500

2022-06-29T14:37+0500

инфографика

образование

узбекистан

университет

преподаватель

вузы

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По данным Госкомстата, в Узбекистане на сегодняшний день действуют 64 университета. При этом еще 5 лет назад их было всего 27.Более чем на пять тысяч увеличилось и число преподавателей в них. Сейчас их 37,4 тысячи человек. Среди них — кандидаты и доктора наук, доценты и профессоры.Точное количество преподавателей с ученой степенью и число филиалов российских вузов — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

образование, узбекистан, университет, преподаватель, вузы, инфографика