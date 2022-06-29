https://uz.sputniknews.ru/20220629/skolko-v-vuzax-doktorov-i-kandidatov---infografika-25739820.html
Сколько в вузах докторов и кандидатов наук - инфографика
Сколько в вузах докторов и кандидатов наук - инфографика
В Узбекистане растет количество университетов. Сколько их уже в стране, каково количество преподавателей с ученой степенью и сколько российских вузов открыли здесь свои филиалы — в нашей инфографике.
2022-06-29T13:44+0500
2022-06-29T13:44+0500
2022-06-29T14:37+0500
инфографика
образование
узбекистан
университет
преподаватель
вузы
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По данным Госкомстата, в Узбекистане на сегодняшний день действуют 64 университета. При этом еще 5 лет назад их было всего 27.Более чем на пять тысяч увеличилось и число преподавателей в них. Сейчас их 37,4 тысячи человек. Среди них — кандидаты и доктора наук, доценты и профессоры.Точное количество преподавателей с ученой степенью и число филиалов российских вузов — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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образование, узбекистан, университет, преподаватель, вузы, инфографика
Сколько в вузах докторов и кандидатов наук - инфографика
13:44 29.06.2022 (обновлено: 14:37 29.06.2022)
В Узбекистане растет количество университетов. Сколько их уже в стране, каково количество преподавателей с ученой степенью и сколько российских вузов открыли здесь свои филиалы — в нашей инфографике.
По данным Госкомстата, в Узбекистане на сегодняшний день действуют 64 университета. При этом еще 5 лет назад их было всего 27.
Более чем на пять тысяч увеличилось и число преподавателей в них. Сейчас их 37,4 тысячи человек. Среди них — кандидаты и доктора наук, доценты и профессоры.
Точное количество преподавателей с ученой степенью и число филиалов российских вузов — в инфографике Sputnik Узбекистан
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