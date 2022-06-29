https://uz.sputniknews.ru/20220629/ssha-tolknuli-ukrainu-na-put-razrusheniya--25757141.html

США толкнули Украину на путь разрушения

США толкнули Украину на путь разрушения

Профессор объяснил, кто виноват в в украинских событиях.

2022-06-29T20:42+0500

2022-06-29T20:42+0500

2022-06-29T20:42+0500

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сша

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разрушение

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ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Лекцию о причинах и последствиях украинского кризиса прочитал политолог и профессор Университета Чикаго Джон Миршаймер. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.В апреле 2008 года Североатлантический Альянс (НАТО) завил о начале политического курса на присоединение к нему Украины и Грузии. Это решение не могло ни спровоцировать конфликт с Россией, считает профессор.Вашингтон проигнорировал озвученные Москвой опасения. Более того, Джордж Буш младший, Дональд Трамп, Джо Байден и их союзники активно продвигали идею приближения альянса к российским границам.Вашингтон сыграл главную роль в разрушении Украины. Вина за украинские события лежит на США и НАТО, подвел итог Джон Миршаймер.Читайте также:Саммит НАТО как объявление войны: чем ответят Москва и МинскАмериканские и британские "легионеры" приезжают на Украину умирать

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сша, украина, разрушение