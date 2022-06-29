https://uz.sputniknews.ru/20220629/turtsiya-odobrit-vstuplenie-finlyandii-i-shvetsii-v-nato-25730678.html

Турция одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Турция одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Это произойдет на саммите в Мадриде, после чего союзники по альянсу согласуют конкретные шаги по вступлению двух стран в течение следующих двух дней.

2022-06-29T09:11+0500

2022-06-29T09:11+0500

2022-06-29T09:11+0500

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ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию президента Финляндии.Накануне лидер Финляндии Саули Ниинисте провел в Мадриде переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Встреча проходила при содействии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.Уточнятся, что союзники по Североатлантическому альянсу согласуют конкретные шаги по вступлению двух новых стран в течение следующих двух дней.В ведомстве отметили, что, будучи членом альянса, Финляндия намерена придерживаться документов и политики блока по борьбе с терроризмом, но при этом Хельсинки буду продолжать действовать в соответствии с национальным законодательством.В свою очередь, в канцелярии Эрдогана заявили, что Финляндия и Швеция дали обязательства не поддерживать запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК) и организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ). А также уйти от политики эмбарго против турецкой оборонной промышленности.Анкара подчеркнула, что Хельсинки и Стокгольм взяли на себя обязательства внести поправки в национальное законодательство в сфере борьбы с терроризмом и оборонпрома.Как сообщил Столтенберг, соглашение по безопасности, подписанное Финляндией, Швеций и Турцией, разблокирует процесс по присоединению двух новых стран к альянсу. По его словам, это станет самым быстрым в истории процессом по вступлению в военный блок.Напомним, Финляндия и Швеция заговорили о возможности присоединения к Североатлантическому альянсу на фоне российской спецоперации на Украине и передали заявку на вступление 18 мая.Однако Турция заблокировала начало процесса их рассмотрения. Эрдоган заявил, что Анкара выступает против, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.В Москве неоднократно подчеркивали, что НАТО нацелена на конфронтацию. По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение организации не принесет большей безопасности Европе. Кроме этого, представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в альянсе существенной угрозой для Москвы.Между тем президент Владимир Путин считает, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.

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финляндия, швеция, турция, нато, мадрид, реджеп тайип эрдоган