https://uz.sputniknews.ru/20220629/uzbekskiy-muzykant-sdelal-kaver-v-pamyat-o-shatunove--video-25756203.html

Узбекский музыкант сделал кавер в память о Шатунове — видео

Узбекский музыкант сделал кавер в память о Шатунове — видео

Шерзод Эргашев записал кавер на популярный хит Юрия Шатунова "Белые розы". Российского певца не стало в ночь на 23 июня.

2022-06-29T18:32+0500

2022-06-29T18:32+0500

2022-06-29T18:32+0500

культура

певец

музыкант

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/17/25589831_0:5:2048:1157_1920x0_80_0_0_20f2f7550d53571e2297a018603815c8.jpg

ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Узбекский исполнитель Шерзод Эргашев исполнил кавер-версию популярного хита Юрия Шатунова “Белые розы”.В подписи к видео, опубликованном в социальных сетях, — фраза “Все розы плачут о тебе”.Советский и российский певец, солист группы "Ласковый май", исполнивший такие хиты как "Белые розы" и "Седая ночь", Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.У певца была жена Светлана Шатунова и двое детей – сын Дэннис и дочь Эстелла.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

певец, музыкант