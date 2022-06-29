https://uz.sputniknews.ru/20220629/uzbekskiy-muzykant-sdelal-kaver-v-pamyat-o-shatunove--video-25756203.html
Узбекский музыкант сделал кавер в память о Шатунове — видео
Узбекский музыкант сделал кавер в память о Шатунове — видео
Шерзод Эргашев записал кавер на популярный хит Юрия Шатунова "Белые розы". Российского певца не стало в ночь на 23 июня.
2022-06-29T18:32+0500
2022-06-29T18:32+0500
2022-06-29T18:32+0500
культура
певец
музыкант
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/17/25589831_0:5:2048:1157_1920x0_80_0_0_20f2f7550d53571e2297a018603815c8.jpg
ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Узбекский исполнитель Шерзод Эргашев исполнил кавер-версию популярного хита Юрия Шатунова “Белые розы”.В подписи к видео, опубликованном в социальных сетях, — фраза “Все розы плачут о тебе”.Советский и российский певец, солист группы "Ласковый май", исполнивший такие хиты как "Белые розы" и "Седая ночь", Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.У певца была жена Светлана Шатунова и двое детей – сын Дэннис и дочь Эстелла.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/17/25589831_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_3dcbfd50f9c7783dcf6e55b0f0115186.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
певец, музыкант
Узбекский музыкант сделал кавер в память о Шатунове — видео
Шерзод Эргашев записал кавер на популярный хит Юрия Шатунова "Белые розы". Российского певца не стало в ночь на 23 июня.
ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Узбекский исполнитель Шерзод Эргашев исполнил кавер-версию популярного хита Юрия Шатунова “Белые розы”.
В подписи к видео, опубликованном в социальных сетях, — фраза “Все розы плачут о тебе”.
Советский и российский певец, солист группы "Ласковый май", исполнивший такие хиты как "Белые розы" и "Седая ночь", Юрий Шатунов скончался
в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
У певца была жена Светлана Шатунова и двое детей – сын Дэннис и дочь Эстелла.