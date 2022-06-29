https://uz.sputniknews.ru/20220629/v-uzbekistane-na-volyu-vypustili-bolee-400-drof-krasotok--foto-25742640.html

В Узбекистане на волю выпустили более 400 дроф-красоток — фото

В Узбекистане на волю выпустили более 400 дроф-красоток — фото

Более 400 редких краснокнижных дроф выпустили на волю на плато Устюрт. С 2017 года дикая природа пополнилась уже почти 10 тысячами этих птиц.

2022-06-29T14:05+0500

2022-06-29T14:05+0500

2022-06-29T14:05+0500

узбекистан

дрофа-красотка

плато устюрт

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ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Из питомника в дикую природу выпущены 402 краснокнижные дрофы-красотки, сообщает Госкомитет по экологии и охране окружающей среды (Госкомэкологии) республики.По данным ведомства, птиц выпустили на Устюртском плато на территории Каракалпакстана. Как отмечается, в период с 2017 по 2021 год здесь была выпущена в природу в общей сложности 9491 птица.Редкие дрофы обитают в основном в пустыне Кызылкум. Их также можно встретить в Казахстане, Туркменистане, Таджикистане, Закавказье, Египте, Западной Азии, Монголии, отмечается в сообщении.В 2020 году в пустыню Кызылкум и Приаралье Узбекистана выпустили более 2,8 тысячи дроф-красоток, привезенных из ОАЭ, а также из двух питомников, расположенных в Навоийской и Бухарской областях. С момента их основания в 2006 году на волю было выпущено почти 20 тысяч птиц.Питомник в Навоийской области создан по инициативе арабского эмира Мохаммеда бен Рашида аль-Мактума. С 2008 года отсюда выпустили в дикую природу более 14 тысяч редких пернатых. Привозятся птицы, а также другие краснокнижные животные, и из питомников в самих Эмиратах.Редкая птица дрофа-красотка давно попала в разряд уязвимых, сокращающихся видов, она включена в Красную книгу Международного союза охраны природы, Красную книгу Узбекистана.

узбекистан

плато устюрт

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узбекистан, дрофа-красотка, плато устюрт