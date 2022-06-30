https://uz.sputniknews.ru/20220630/delegatsiya-dum-uzbekistana-posetila-muftiyat-volgogradskoy-oblasti-25783275.html
Делегация ДУМ Узбекистана посетила муфтият Волгоградской области
Делегация ДУМ Узбекистана посетила муфтият Волгоградской области
Встреча прошла в городе Волжском.
2022-06-30T12:43+0500
2022-06-30T12:43+0500
2022-06-30T12:43+0500
общество
делегация
духовное управление мусульман
узбекистан
муфтий
волгоград
встреча
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Делегация Духовного управления мусульман (ДУМ) Узбекистана посетила с визитом Волгоградскую область. Там представители духовенства Узбекистана встретились с руководством муфтията российского региона. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ республики.Встреча прошла в духовном культурном центре имени пророка Мухаммада при ЦДУМ Волгоградской области в городе Волжском.В состав делегации от Узбекистана вошли заместитель председателя ДУМ Узбекистана Иброхим Иномов, консул республики в России Хужабахлил Асамов. Волгоградскую область на встрече представили заместитель главы городского округа Волжский Руслан Никитин, представитель комитета по делам национальностей и казачества Алексей Петров, консультант комитета экономической политики и развития области Ростислав Захаров. Узбекистанскую делегацию встретили муфтий региона Бата Кифах Мохамад и его первый заместитель Сурлан Абубакаров.Иномов выразил муфтию области благодарность за проявленную заботу во время пандемии в 2020 году. Так, во время пандемии духовный центр имени пророка Мухаммада в городе Волжском принял тысячи граждан Узбекистана, которые массово прибывали в город, желая вернуться на родину специальными рейсами РЖД "Волжский — Такшент".Также Иномов сделал памятный подарок муфтию Волгоградской области, а он, в свою очередь, подарил Иномову и Асамову книги имама Бухари, подчеркнув таким образом вклад Узбекистана в исламскую культуру. Позднее Иномов также выступил перед прихожанами Соборной мечети региона.Читайте также:
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делегация, духовное управление мусульман, узбекистан, муфтий, волгоград, встреча
Делегация ДУМ Узбекистана посетила муфтият Волгоградской области
Встреча прошла в городе Волжском.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik.
Делегация Духовного управления мусульман (ДУМ) Узбекистана посетила с визитом Волгоградскую область. Там представители духовенства Узбекистана встретились с руководством муфтията российского региона. Об этом сообщает пресс-служба
ДУМ республики.
Встреча прошла в духовном культурном центре имени пророка Мухаммада при ЦДУМ Волгоградской области в городе Волжском.
В состав делегации от Узбекистана вошли заместитель председателя ДУМ Узбекистана Иброхим Иномов, консул республики в России Хужабахлил Асамов. Волгоградскую область на встрече представили заместитель главы городского округа Волжский Руслан Никитин, представитель комитета по делам национальностей и казачества Алексей Петров, консультант комитета экономической политики и развития области Ростислав Захаров. Узбекистанскую делегацию встретили муфтий региона Бата Кифах Мохамад и его первый заместитель Сурлан Абубакаров.
Иномов выразил муфтию области благодарность за проявленную заботу во время пандемии в 2020 году. Так, во время пандемии духовный центр имени пророка Мухаммада в городе Волжском принял тысячи граждан Узбекистана, которые массово прибывали в город, желая вернуться на родину специальными рейсами РЖД "Волжский — Такшент".
Также Иномов сделал памятный подарок муфтию Волгоградской области, а он, в свою очередь, подарил Иномову и Асамову книги имама Бухари, подчеркнув таким образом вклад Узбекистана в исламскую культуру. Позднее Иномов также выступил перед прихожанами Соборной мечети региона.