https://uz.sputniknews.ru/20220630/goskomstat-nazval-kolichestvo-molodeji-v-uzbekistane-25796372.html
Госкомстат назвал количество молодежи в Узбекистане
Госкомстат назвал количество молодежи в Узбекистане
Госкомстат Узбекистана подсчитал количество граждан страны в возрасте от 14 до 30 лет. В гендерном выражении пропорции разделились равномерно.
2022-06-30T20:09+0500
2022-06-30T20:09+0500
2022-06-30T20:09+0500
общество
госкомстат
молодежь
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Государственный комитет статистики Узбекистана назвал количество молодежи, проживающей в стране.По данным ведомства, по состоянию на 1 января 2022 года общая численность постоянного населения республики в возрасте от 14 до 30 лет составила 9 миллионов 685 тысяч 564 человека.В гендерном выражении пропорции примерно равные: 4 954 910 юношей и 4 730 654 девушек.Ранее ведомство назвало средний возраст узбекистанца. Больше всего в стране проживает граждан в возрасте 40-49 лет — 11,8%.А вот меньше всего людей в возрасте 85 лет и старше. Всего 0,2%.По данным на 1 января 2022 года постоянное население Узбекистана составляло 35,2 млн человек.
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госкомстат, молодежь, узбекистан
Госкомстат назвал количество молодежи в Узбекистане
Госкомстат Узбекистана подсчитал количество граждан страны в возрасте от 14 до 30 лет. В гендерном выражении пропорции разделились равномерно.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Государственный комитет статистики Узбекистана назвал количество молодежи, проживающей в стране.
По данным
ведомства, по состоянию на 1 января 2022 года общая численность постоянного населения республики в возрасте от 14 до 30 лет составила 9 миллионов 685 тысяч 564 человека.
В гендерном выражении пропорции примерно равные: 4 954 910 юношей и 4 730 654 девушек.
Ранее ведомство назвало средний возраст узбекистанца. Больше всего в стране проживает граждан в возрасте 40-49 лет — 11,8%.
А вот меньше всего людей в возрасте 85 лет и старше. Всего 0,2%.
По данным на 1 января 2022 года постоянное население Узбекистана составляло 35,2 млн человек.