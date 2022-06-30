https://uz.sputniknews.ru/20220630/honor-mojet-nachat-eksportirovat-smartfony-v-rossiyu-cherez-uzbekistan-25798900.html

Honor может начать экспортировать смартфоны в Россию через Узбекистан

Honor может начать экспортировать смартфоны в Россию через Узбекистан

Компания прервала прямой ввоз в марте, но ищет партнёров в СНГ.

2022-06-30T21:01+0500

2022-06-30T21:01+0500

2022-06-30T21:01+0500

россия

узбекистан

смартфон

россия

снг

импорт

экспорт

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Китайская компания Honor временно перестала продавать смартфоны в Россию, но скоро намерена возобновить поставки, передает РИА Новости.По информации СМИ, гаджеты не завозили в РФ с марта. При этом компания официально не заявила об уход с российского рынка, а на запросы журналистов не отвечает.Кроме того, компания находится в поиске новых партнеров в ближнем зарубежье — в Армении и Грузии, заявил один из источников СМИ. Также она договорилась с посредником из Узбекистана о "параллельном" импорте в Россию смартфонов."Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию", — сообщил собеседник издания.По мнению главы "Infoline-Аналитика" Михаила Бурмистрова, поставки через посредников в СНГ помогут компании уменьшить санкционные риски. Даже в отсутствие ограничений на потребительскую электронику китайские производители намерены перестраховаться.Доля Honor на российском рынке смартфонов на I квартал 2022 года составляла 3,5% от числа устройств и 3,4% от объема продаж. В апреле-июне она выросла до 4,2% и 5% соответственно — как объяснил эксперт, за счет дефицита и распродажи остатков."Снижать риски при работе с Россией и ограничивать поставки без каких-либо громких заявлений — это сейчас политика многих китайских компаний", — заключил Бурмистров.Партнер Data Insight Федор Вирин объяснил падение импорта логистическими сложностями — морские поставки закрыты, железные дороги перегружены. В настоящее время идут массовые поставки техники через государства СНГ, но возможности этих путей тоже ограничены.Минторг США до этого отчитался о быстром уменьшении технологического экспорта из Китая в Россию. Поставки ноутбуков за месяц сократились на 40%, смартфонов — на две трети, телеком-оборудования — на 98%.В свою очередь, российские продавцы начали "параллельный" импорт электроники. Как отмечали эксперты, поставлять ее будут в том числе через Узбекистан.Читайте также:Безумная стратегия НАТО: на пути к двойному сдерживанию России и Китая

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узбекистан, смартфон, россия, снг, импорт, экспорт