https://uz.sputniknews.ru/20220630/lisichanskiy-kotel-uskorit-razval-vostochnogo-fronta-vsu-i-nato-25800976.html

Лисичанский "котел" ускорит развал "восточного фронта" ВСУ и НАТО

Лисичанский "котел" ускорит развал "восточного фронта" ВСУ и НАТО

Российские войска в ходе спецоперации методично "выравнивают" позиции ВСУ по линии Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Николаев.

2022-06-30T21:51+0500

2022-06-30T21:51+0500

2022-06-30T21:51+0500

колумнисты

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харьков

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Полностью закрытый Лисичанский "котел", в котором оказались около 7000 украинских военнослужащих и 400 единиц бронетехники, означает, что на земле Донбасса остается перемолоть лишь Славянско-Краматорский укрепрайон противника. Дальнейшее развитие событий предсказуемо – разгром ВСУ неизбежен, и на Западе (в странах НАТО) общественное мнение готовят к принятию победы России в спецоперации на Украине.Лисичанский "котел" закрыт. Союзные войска ведут штурм города с трех направлений, все пути для отступления противника блокированы. При попытке вырваться из Лисичанска, а также из Горского и Золотого в сторону Северска подразделения ВСУ понесли значительные потери в живой силе и технике. Полностью освобождена территория крупнейшего Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. При этом 108-й батальон ВСУ практически полностью уничтожен – осталось в живых только 30 человек из 350. Ничто не может помешать ликвидации остатков значительной Северодонецко-Лисичанской группировки ВСУ и Нацгвардии Украины, отрядов иностранных "легионеров". Потеря здесь нескольких тысяч украинских военнослужащих (убитыми и пленными) невосполнима в ближайшие месяцы и критична для всего "восточного фронта" ВСУ.Командир неназванного "элитного подразделения" украинской морской пехоты в эфире Skynews заявил, что в боях под Северодонецком были уничтожены или получили тяжелые ранения 80% его бойцов-профессионалов. Такие потери несовместимы с боеспособностью ВСУ, и мобилизация неподготовленных резервистов проблемы не решает. Пленение под Лисичанском 12 иностранных наемников значительно снизит энтузиазм и поток "добровольцев", ведь в республиках Донбасса для таких персонажей предусмотрена высшая мера наказания – расстрел (первые три приговора вынесены в начале июня).Заявлениям украинской пропаганды о "запланированном отходе на новые позиции" никто не верит. Для киевского режима утрата контроля над Северодонецко-Лисичанской агломерацией – серьезный удар по репутации "заемщика". Поражения ВСУ негативно влияют на объемы оружейных поставок Запада. Так, США внезапно признали, что западное вооружение не доезжает до передовых позиций ВСУ (уничтожается российскими ракетными ударами), и даже полученная боевая техника не влияет на обстановку.Действительно, из 400 обещанных США беспилотников Switchblade Киев получил всего десять, РСЗО HIMARS остаются на Украине редкой экзотикой, а исправных 155-мм гаубиц М777 у артиллеристов ВСУ осталось лишь два десятка. При том что за четыре месяца украинские войска потеряли 698 установок РСЗО и 3059 артиллерийских орудий и минометов.Бойтесь данайцев с "Джавелинами"Саммит НАТО в Мадриде 28–30 июня не уделил большого внимания украинской проблематике. Союзники не рассматривают Украину как элемент коллективной обороны или буферную зону. На пресс-конференции 29 июня генсек альянса Йенс Столтенберг призвал Киев "готовиться к долгой войне", и проигнорировал вопрос, сможет ли Украина вступить в альянс после этого. Ранее германский канцлер Олаф Шольц просто посмеялся над вопросом о "гарантиях безопасности для Украины".Между тем, специальная военная операция РФ развивается планово, достигает своих целей, и в администрации Белого дома сомневаются, что Украине когда-либо удастся вернуть под контроль утраченные после 24 февраля территории. Более того, после Лисичанска становится практически неизбежным освобождение Харькова, который нелогично оставлять в тылу российских войск при движении фронта на запад.За последние сутки в Харькове уничтожены два пункта дислокации 113-й бригады территориальной обороны, и около 140 человек личного состава. Оружием большой дальности морского и воздушного базирования уничтожены пункт управления оперативно-стратегической группировки "Хортица" близ Днепропетровска.Кроме того, в Харьковской и Днепропетровской областях высокоточными ракетными ударами ликвидированы пять складов с боеприпасами и вооружением. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия "демилитаризовали" 39 пунктов управления, живую силу и боеую технику ВСУ в 252 районах. Сбиты в воздухе два штурмовика Су-25 и один истребитель Су-27 воздушных сил Украины, а также девять беспилотников.С начала специальной военной операции РФ уничтожены 224 самолета, 134 вертолета, 1400 беспилотников, 353 зенитных ракетных комплекса, 3859 танков и других бронемашин ВСУ. Российскими войсками командуют настоящие профессионалы. Российские условия завершения СВО справедливы и неизменны. И хотя директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила в среду, что не видит оснований для мира на Украине, в реальности для прекращения боевых действий киевскому режиму достаточно выполнить требования России. Об этом 28 июня еще раз напомнили в Кремле.Агентство Reuters публикует заявление директора национальной разведки США Эврил Хейнс: при любом сценарии Россия добьется успеха на Украине, в целом картина для Киева остается "довольно мрачной".Американское издание The Washington Post пишет, что стратегия НАТО на Украине близка к провалу: союзники могут проиграть конфликт (в котором якобы не участвуют), население западных стран устало от украинской тематики и санкционных издержек, "на кону выживание самого альянса".Журнал National Review отмечает, что победа России на Украине станет вторым крупным поражением для США за два года после "унизительного" вывода американских войск из Афганистана. Foreign Policy дополняет "мрачную картину": "Президент США Джо Байден должен добиваться мирного урегулирования на Украине, а не "победы" ВСУ в вооруженном конфликте с Россией. Ведь последствия военного поражения будут для Киева гораздо более тяжелыми, чем результат любых вероятных уступок".Соединенным Штатам, НАТО и Украине необходимо считаться с реальностью, а не безрассудно стремиться к недостижимому превосходству над Россией.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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