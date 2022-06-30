https://uz.sputniknews.ru/20220630/mintruda-uzbekistana-i-tadjikistana-nalajivayut-sotrudnichestvo-25786938.html

Минтруда Узбекистана и Таджикистана налаживают сотрудничество

Минтруда Узбекистана и Таджикистана налаживают сотрудничество

Делегация Узбекистана встретилась с министром труда Таджикистана, а также посетила центр профессиональной подготовки и строительных лицей в Душанбе.

2022-06-30T14:56+0500

2022-06-30T14:56+0500

2022-06-30T14:56+0500

общество

узбекистан

таджикистан

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Делегация министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан прибыла в Душанбе.Как сообщает ведомство, накануне состоялась встреча между первым заместителем министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркином Мухитдиновым и министром труда, миграции и занятости Таджикистана Ширином Амонзодой.Стороны обсудили реализацию подписанных ранее двусторонних соглашений в данной сфере. Особое внимание уделено семи конкретным направлениям.В частности, сотрудничество между государственными инспекциями труда и институтами исследований рынка труда обоих министерств, обеспечение занятости населения, цифровизация сферы трудовых отношений, внедрение системы безопасной, упорядоченной и законной трудовой миграции, повышение квалификации и профессиональное обучение работников министерств.После переговоров узбекистанская делегация ознакомилась с условиями в Центре профессиональной подготовки в Душанбе. А сегодня — с учебным процессом в строительном лицее.Отмечается, что в этом учебном заведении готовят специалистов по восьми направлениям, среди них электрик, сварщик, слесарь, сантехник.

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узбекистан, таджикистан, сотрудничество