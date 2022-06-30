https://uz.sputniknews.ru/20220630/my-obyazatelno-preodoleem-lyubye-trudnosti-prezident-obratilsya-k-molodeji-25803516.html

“Мы обязательно преодолеем любые трудности”: Президент обратился к молодежи

“Мы обязательно преодолеем любые трудности”: Президент обратился к молодежи

Президент Шавкат Мирзиёев посетил праздничные мероприятия по случаю Дня молодежи в парке "Янги Ўзбекистон" и обратился к представителям молодого поколения страны.

2022-06-30T22:28+0500

2022-06-30T22:28+0500

2022-06-30T22:28+0500

политика

президент

шавкат мирзиёев

день молодежи

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг обратился к молодым гражданам страны, выступая в парк "Янги Ўзбекистон" по случаю Дня молодежи.Глава государства обратил внимание на ситуацию в мире и заверил, что благодаря трудолюбию народа Узбекистана будут преодолены все трудности.Мирзиёев обратил внимание на проводимую работу с молодежью. Он отметил, что в стране молодежная политика - в приоритете. В связи с этим была создана отдельная государственная организация - Агентство по делам молодежи. Начиная с текущего года в махаллях начали работать 9,5 тысячи лидеров молодежи.На решение проблем более 700 тысяч юношей и девушек, включенных в “Молодежную тетрадь”, направлено 650 миллиардов сумов. За последние два года на бизнес-проекты 174 тысяч молодых людей выдано льготных кредитов на сумму 4 триллиона 400 миллиардов сумов. 560 тысячам молодых людей выделены земли для ведения сельского хозяйства, обеспечена их занятость.Большое внимание уделяется также повышению качества образования. Расширяется масштаб деятельности специализированных школ, в которых учащиеся получают углубленные знания. Одни только Президентские школы уже выпустили 102 молодых людей, которые поступили в ведущие зарубежные вузы.За последние два года через фонд "Эл-юрт умиди" на обучение за границу отправлено 400 молодых людей. В прошлом году на международных научных олимпиадах было завоевано 255 медалей. В этом году 382 наших юных спортсмена завоевали 419 призов на престижных международных соревнованиях.

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президент, шавкат мирзиёев, день молодежи