https://uz.sputniknews.ru/20220630/na-nedele-molodej-i-kino-v-tashkente-pokazali-uzbeksko-rossiyskiy-film--video-25802843.html
На Неделе “Молодежь и кино” в Ташкенте показали узбекско-российский фильм — видео
На Неделе “Молодежь и кино” в Ташкенте показали узбекско-российский фильм — видео
Совместный проект российских и узбекских кинематографистов "Солнце на вкус" показали на площадке ташкентского филиала ВГИК в рамках Недели "Молодежь и кино". Как это было — в нашем видео.
2022-06-30T20:41+0500
2022-06-30T20:41+0500
2022-06-30T20:41+0500
видео
ташкент
фильм
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В летнем кинотеатре ташкентского филиала ВГИК прошел показ киноленты “Солнце на вкус".Эта картина — совместный проект российских и узбекских кинематографистов. Фильм снят в жанре семейного фэнтези. Роли в нем исполнили известные российские и узбекские актеры.Съемки проходили в Бухарской, Самаркандской и Ташкентской областях, а также в Москве.Показ ленты на экранах ташкентского филиала ВГИК состоялся в рамках стартовавшей 27 июня Недели "Молодежь и кино". Она продлится до 3 июля.В программе премьеры фильмов, снятых молодыми режиссерами, а также образовательные мероприятия, конкурсы, кастинг кинопроектов, которые молодые специалисты начнут реализовывать уже в текущем году при поддержке Агентства кинематографии Узбекистана, ГУП "Ёшлик киностудияси" и Национального центра развития кинематографии.Запланированы также презентация творческих работ для международного конкурса "Кино за пять дней", знакомство с деятельностью киностудии "Узбекмультфильм" и посещение "Дня открытых дверей" ташкентского филиала ВГИКа.
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Показ фильма "Солнце на вкус"
"Солнце на вкус" ("Қуёш таъми") кинокартинасининг намойиши
2022-06-30T20:41+0500
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ташкент, фильм, видео
На Неделе “Молодежь и кино” в Ташкенте показали узбекско-российский фильм — видео
Совместный проект российских и узбекских кинематографистов "Солнце на вкус" показали на площадке ташкентского филиала ВГИК в рамках Недели "Молодежь и кино". Как это было — в нашем видео.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В летнем кинотеатре ташкентского филиала ВГИК прошел показ киноленты “Солнце на вкус".
Эта картина — совместный проект российских и узбекских кинематографистов. Фильм снят в жанре семейного фэнтези. Роли в нем исполнили известные российские и узбекские актеры.
Съемки проходили в Бухарской, Самаркандской и Ташкентской областях, а также в Москве.
Показ ленты на экранах ташкентского филиала ВГИК состоялся в рамках стартовавшей 27 июня Недели "Молодежь и кино". Она продлится до 3 июля.
В программе премьеры фильмов, снятых молодыми режиссерами, а также образовательные мероприятия, конкурсы, кастинг кинопроектов, которые молодые специалисты начнут реализовывать уже в текущем году при поддержке Агентства кинематографии Узбекистана, ГУП "Ёшлик киностудияси" и Национального центра развития кинематографии.
Запланированы также презентация творческих работ для международного конкурса "Кино за пять дней", знакомство с деятельностью киностудии "Узбекмультфильм" и посещение "Дня открытых дверей" ташкентского филиала ВГИКа.