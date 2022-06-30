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"Россотрудничество" увеличит квоты для узбекистанцев на бесплатную учебу в РФ - видео
"Россотрудничество" увеличит квоты для узбекистанцев на бесплатную учебу в РФ - видео
Узбекистан традиционно остается одной из самых активных стран-участниц в отборе агентства, сказал в интервью Sputnik руководитель ведомства.
2022-06-30T19:33+0500
2022-06-30T19:33+0500
2022-06-30T19:33+0500
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Количество узбекистанцев, желающих учиться в России, растет. Об этом в интервью Sputnik Узбекистан рассказал заместитель руководителя федерального агентства "Россотрудничество" Павел Шевцов.В этом году правительство РФ выдало квоту на бесплатное обучение в российских вузах 750 гражданам Узбекистана.Узбекистан традиционно остается одной из самых активных стран-участниц в отборе "Россотрудничества". В прошлом году от республики пришло 3 тысячи заявок на обучение в российских вузах, из-за чего Узбекистан попал в топ-10 стран по заинтересованности в квотах агентства."Конкретную цифру пока не назову, но на следующий год квота правительства РФ для узбекистанцев будет увеличиваться", - также сообщил Шевцов.Большой интерес абитуриенты из Узбекистана проявляют к специальностям, связанным с сельским хозяйством и IT."Россотрудничество" уже обсудило с Министерством народного образования Узбекистана список специальностей, которые будут интересны для местной молодежи в ближайшем будущем – то есть в перспективе 4-6 лет, подчеркнул Шевцов.Какие университеты и регионы России пользуются наибольшей популярностью среди узбекистанских абитуриентов? На что делают акцент власти регионов, привлекая иностранных студентов? И когда пройдет очередная выставка российского образования в Ташкенте? Ответы на эти вопросы смотрите в полной версии интервью Sputnik Узбекистан.
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образование, россия, россотрудничество, квота, видео
"Россотрудничество" увеличит квоты для узбекистанцев на бесплатную учебу в РФ - видео
Узбекистан традиционно остается одной из самых активных стран-участниц в отборе агентства, сказал в интервью Sputnik замруководителя ведомства.
Количество узбекистанцев, желающих учиться в России, растет. Об этом в интервью Sputnik Узбекистан
рассказал заместитель руководителя федерального агентства "Россотрудничество" Павел Шевцов.
В этом году правительство РФ выдало квоту на бесплатное обучение в российских вузах 750 гражданам Узбекистана.
"Это почти в 2 раза больше, чем было в прошлом году. Свои заявки подало более 3 тысяч человек. И если в прошлом году (основной – Sputnik) интерес проявляли к бакалавриату, то в этом году мы уже видим интерес и к магистратуре", - отметил Павел Шевцов.
Узбекистан традиционно остается одной из самых активных стран-участниц в отборе "Россотрудничества". В прошлом году от республики пришло 3 тысячи заявок на обучение в российских вузах, из-за чего Узбекистан попал в топ-10 стран по заинтересованности в квотах агентства.
"Конкретную цифру пока не назову, но на следующий год квота правительства РФ для узбекистанцев будет увеличиваться", - также сообщил Шевцов.
Большой интерес абитуриенты из Узбекистана проявляют к специальностям, связанным с сельским хозяйством и IT.
"Ну и, традиционно очень много ребят, которые хотят получить техническое образование, - говорит Павел Шевцов. – Конечно, промышленность (в Узбекистане – Sputnik) активно развивается, и в будущем нужны будут специалисты, которые, как мы и предполагаем, будут подготовлены в Российской Федерации".
"Россотрудничество" уже обсудило с Министерством народного образования Узбекистана список специальностей, которые будут интересны для местной молодежи в ближайшем будущем – то есть в перспективе 4-6 лет, подчеркнул Шевцов.
Какие университеты и регионы России пользуются наибольшей популярностью среди узбекистанских абитуриентов? На что делают акцент власти регионов, привлекая иностранных студентов? И когда пройдет очередная выставка российского образования в Ташкенте? Ответы на эти вопросы смотрите в полной версии интервью Sputnik Узбекистан.