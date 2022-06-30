https://uz.sputniknews.ru/20220630/rossotrudnichestvo-uvelichit-kvoty-dlya-uzbekistantsev-na-besplatnuyu-uchebu-v-rf---video-25760155.html

"Россотрудничество" увеличит квоты для узбекистанцев на бесплатную учебу в РФ - видео

"Россотрудничество" увеличит квоты для узбекистанцев на бесплатную учебу в РФ - видео

Узбекистан традиционно остается одной из самых активных стран-участниц в отборе агентства, сказал в интервью Sputnik руководитель ведомства.

2022-06-30T19:33+0500

2022-06-30T19:33+0500

2022-06-30T19:33+0500

видео

образование

россия

россотрудничество

квота

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Количество узбекистанцев, желающих учиться в России, растет. Об этом в интервью Sputnik Узбекистан рассказал заместитель руководителя федерального агентства "Россотрудничество" Павел Шевцов.В этом году правительство РФ выдало квоту на бесплатное обучение в российских вузах 750 гражданам Узбекистана.Узбекистан традиционно остается одной из самых активных стран-участниц в отборе "Россотрудничества". В прошлом году от республики пришло 3 тысячи заявок на обучение в российских вузах, из-за чего Узбекистан попал в топ-10 стран по заинтересованности в квотах агентства."Конкретную цифру пока не назову, но на следующий год квота правительства РФ для узбекистанцев будет увеличиваться", - также сообщил Шевцов.Большой интерес абитуриенты из Узбекистана проявляют к специальностям, связанным с сельским хозяйством и IT."Россотрудничество" уже обсудило с Министерством народного образования Узбекистана список специальностей, которые будут интересны для местной молодежи в ближайшем будущем – то есть в перспективе 4-6 лет, подчеркнул Шевцов.Какие университеты и регионы России пользуются наибольшей популярностью среди узбекистанских абитуриентов? На что делают акцент власти регионов, привлекая иностранных студентов? И когда пройдет очередная выставка российского образования в Ташкенте? Ответы на эти вопросы смотрите в полной версии интервью Sputnik Узбекистан.

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