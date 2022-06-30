https://uz.sputniknews.ru/20220630/stalnoy-kupol-rossii-25800591.html

Стальной купол России

Стальной купол России

Минобороны России показало работу высокотехнологичного комплекса РЭБ "Красуха-4С" на Украине. На что способен российский комплекс — в нашей инфографике.

2022-06-30T21:16+0500

2022-06-30T21:16+0500

2022-06-30T21:16+0500

инфографика

минобороны рф

украина

сирия

беспилотник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/1d/25766869_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_d4c09eb66c45feab89130202dcefd2aa.jpg

На днях Минобороны показало работу высокотехнологичного комплекса радиоэлектронной борьбы "Красуха-4С" на Украине.Тактико-технические характеристики комплекса позволяют подавлять все виды воздушных целей и даже космические спутники-шпионы. Радиус защитного купола – более 300 км."Красуха-4С" успешно применяется на Украине, а до этого – в Сирии.Там она "глушила" и приземляла рои беспилотников, которыми пытались атаковать российскую базу Хмеймим джихадисты и их кураторы. А также сбивала с курса "Томагавки", которыми американцы наносили удары по арабской республике.

украина

сирия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

минобороны рф, украина, сирия, беспилотник, инфографика