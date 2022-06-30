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Стальной купол России
Стальной купол России
Минобороны России показало работу высокотехнологичного комплекса РЭБ "Красуха-4С" на Украине. На что способен российский комплекс — в нашей инфографике.
2022-06-30T21:16+0500
2022-06-30T21:16+0500
2022-06-30T21:16+0500
инфографика
минобороны рф
украина
сирия
беспилотник
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На днях Минобороны показало работу высокотехнологичного комплекса радиоэлектронной борьбы "Красуха-4С" на Украине.Тактико-технические характеристики комплекса позволяют подавлять все виды воздушных целей и даже космические спутники-шпионы. Радиус защитного купола – более 300 км."Красуха-4С" успешно применяется на Украине, а до этого – в Сирии.Там она "глушила" и приземляла рои беспилотников, которыми пытались атаковать российскую базу Хмеймим джихадисты и их кураторы. А также сбивала с курса "Томагавки", которыми американцы наносили удары по арабской республике.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
минобороны рф, украина, сирия, беспилотник, инфографика
Стальной купол России
Минобороны России показало работу высокотехнологичного комплекса РЭБ "Красуха-4С" на Украине. Он показал себя надежным щитом в Сирии, сбивая беспилотники и американские томагавки. На что способен российский комплекс — в нашей инфографике.
На днях Минобороны показало работу высокотехнологичного комплекса радиоэлектронной борьбы "Красуха-4С" на Украине.
Тактико-технические характеристики комплекса позволяют подавлять все виды воздушных целей и даже космические спутники-шпионы. Радиус защитного купола – более 300 км.
"Красуха-4С" успешно применяется на Украине, а до этого – в Сирии.
Там она "глушила" и приземляла рои беспилотников, которыми пытались атаковать российскую базу Хмеймим джихадисты и их кураторы. А также сбивала с курса "Томагавки", которыми американцы наносили удары по арабской республике.