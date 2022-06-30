https://uz.sputniknews.ru/20220630/tursfera-uzbekistana-vosstanavlivaetsya-posle-pandemii-25796567.html

Турсфера Узбекистана восстанавливается после пандемии

Турсфера Узбекистана восстанавливается после пандемии

После пандемии особое внимание было уделено восстановлению внутреннего туризма и организации системных поездок населения, сообщил на брифинге в четверг замминистра туризма и культурного наследия Узбекистана Ботир Шахрияров.

2022-06-30T17:28+0500

2022-06-30T17:28+0500

2022-06-30T17:28+0500

туризм

узбекистан

пандемия

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В 2021 году число туристов посетивших Узбекистан достигло 1 881 345 человек.Об этом сообщил замминистра туризма и культурного наследия Узбекистана Ботир Шахрияров на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций.По его словам, после пандемии особое внимание было уделено восстановлению внутреннего туризма и организации системных поездок населения.Так, в прошлом году количество поездок граждан страны за пределы областей, города Ташкента и Республики Каракалпакстан составило около 6 млн человек.Он также отметил, что общая стоимость всех инвестиционных проектов в сфере туризма в прошлом году составила 6,9 трлн сум.К концу года ожидается реализация 490 проектов и создание 6850 новых рабочих мест, добавил Шахрияров.

узбекистан

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Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

узбекистан, пандемия