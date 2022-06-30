https://uz.sputniknews.ru/20220630/uzbekistantsam-otsidevshim-v-tyurmax-okajut-materialnuyu-pomosch-25788182.html
Узбекистанцам, отсидевшим в тюрьмах, окажут материальную помощь
Узбекистанцам, отсидевшим в тюрьмах, окажут материальную помощь
Целью такой помощи является социальная адаптация граждан, которые отбыли наказание в виде лишения свободы.
2022-06-30T16:00+0500
2022-06-30T16:00+0500
2022-06-30T16:29+0500
общество
узбекистанцы
узбекистан
узбекистанец
тюрьма
помощь
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Узбекистанцы, которые отсидели свой срок в тюрьмах, получат единовременную материальную помощь в размере 9,2 млн сумов. Данные средства можно будет направить на развитие собственного бизнеса, сообщает Минюст Узбекистана.Данные меры предусмотрены Положением о порядке предоставления пакета первичной социально-материальной помощи с целью содействия адаптации граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы.Материальная помощь будет оказана единовременно и составит десятикратный размер минимальной оплаты труда (9,2 млн. сумов). Средства должны быть направлены на реализацию проектов в предпринимательской, архитектурной или ремесленной сферах.Деньги бывшим заключенным будут выданы на основе решения специальной комиссии. Для получения матпомощи гражданам необходимо в течение трех месяцев обратиться рабочий орган с заявлением и планом проекта.Принимать решение комиссия будет, исходя из следующих факторов:
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узбекистанцы, узбекистан, узбекистанец, тюрьма, помощь
Узбекистанцам, отсидевшим в тюрьмах, окажут материальную помощь
16:00 30.06.2022 (обновлено: 16:29 30.06.2022)
Целью такой помощи является социальная адаптация граждан, которые отбыли наказание в виде лишения свободы.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik.
Узбекистанцы, которые отсидели свой срок в тюрьмах, получат единовременную материальную помощь в размере 9,2 млн сумов. Данные средства можно будет направить на развитие собственного бизнеса, сообщает Минюст
Узбекистана.
Данные меры предусмотрены Положением о порядке предоставления пакета первичной социально-материальной помощи с целью содействия адаптации граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы.
Материальная помощь будет оказана единовременно и составит десятикратный размер минимальной оплаты труда (9,2 млн. сумов). Средства должны быть направлены на реализацию проектов в предпринимательской, архитектурной или ремесленной сферах.
Деньги бывшим заключенным будут выданы на основе решения специальной комиссии. Для получения матпомощи гражданам необходимо в течение трех месяцев обратиться рабочий орган с заявлением и планом проекта.
Принимать решение комиссия будет, исходя из следующих факторов:
результативность и доходность намечаемой предпринимательской, архитектурной или ремесленной деятельности;
положительная рекомендация от махалли;
статус малообеспеченного или одинокого лица;
наличие на попечении ребенка, не достигшего совершеннолетия, либо с инвалидностью;
статус многодетного родителя (более четырех детей), который нуждается в материальной помощи;
проживание в нежилом помещении.