https://uz.sputniknews.ru/20220630/uzbekistantsam-otsidevshim-v-tyurmax-okajut-materialnuyu-pomosch-25788182.html

Узбекистанцам, отсидевшим в тюрьмах, окажут материальную помощь

Узбекистанцам, отсидевшим в тюрьмах, окажут материальную помощь

Целью такой помощи является социальная адаптация граждан, которые отбыли наказание в виде лишения свободы.

2022-06-30T16:00+0500

2022-06-30T16:00+0500

2022-06-30T16:29+0500

общество

узбекистанцы

узбекистан

узбекистанец

тюрьма

помощь

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Узбекистанцы, которые отсидели свой срок в тюрьмах, получат единовременную материальную помощь в размере 9,2 млн сумов. Данные средства можно будет направить на развитие собственного бизнеса, сообщает Минюст Узбекистана.Данные меры предусмотрены Положением о порядке предоставления пакета первичной социально-материальной помощи с целью содействия адаптации граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы.Материальная помощь будет оказана единовременно и составит десятикратный размер минимальной оплаты труда (9,2 млн. сумов). Средства должны быть направлены на реализацию проектов в предпринимательской, архитектурной или ремесленной сферах.Деньги бывшим заключенным будут выданы на основе решения специальной комиссии. Для получения матпомощи гражданам необходимо в течение трех месяцев обратиться рабочий орган с заявлением и планом проекта.Принимать решение комиссия будет, исходя из следующих факторов:

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узбекистанцы, узбекистан, узбекистанец, тюрьма, помощь