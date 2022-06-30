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Узбекистанцы сдают по 10 тыс. ПЦР-тестов в день

Узбекистанцы сдают по 10 тыс. ПЦР-тестов в день

С 15 по 25 июня текущего года в Узбекистане проводилось в среднем 5,6 тыс ПЦР-тестов в день. В последние дни эти показатели удвоились. Связано это с динамикой распространения коронавирусной инфекции.

2022-06-30T18:52+0500

2022-06-30T18:52+0500

2022-06-30T18:52+0500

общество

узбекистан

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В Узбекистане сдается в среднем по 10 тыс ПЦР-тестов в день, сообщает Минздрав.По данным ведомства, связано это с динамикой распространения коронавирусной инфекции. С 14 июня показатели заболеваемости увеличились.По данным службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, в период с 15 по 25 июня текущего года в Узбекистане проводилось в среднем 5,6 тыс ПЦР-тестов в день. Всего сделано 62 тысячи анализов.В последние дни эта цифра практически удвоилась.Накануне в Узбекистане коронавирусная инфекция была выявлена еще у 97 человек. Всего за время пандемии инфекция выявлена у 240 764 граждан Узбекистана. Скончались 1 637 человек.

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узбекистан, коронавирус covid-19