https://uz.sputniknews.ru/20220630/v-kanade-nashli-prekrasno-soxranivshuyusya-mumiyu-mamontenka---foto-25743116.html
В Канаде нашли прекрасно сохранившуюся мумию мамонтенка - фото
В Канаде нашли прекрасно сохранившуюся мумию мамонтенка - фото
Она примерно того же размера, что и мумия мамонта Любы, которую нашли в Сибири в 2007 году.
2022-06-30T07:00+0500
2022-06-30T07:00+0500
2022-06-30T07:00+0500
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мамонты
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На месторождении золота Клондайк в канадском Юконе нашли другое сокровище – мумию мамонтенка, которая на редкость хорошо сохранилась в вечной мерзлоте. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на сайт правительства Юкона.Мумию шерстистого мамонтенка обнаружили шахтеры. Ученые предполагают, что найденный детеныш был самкой и погиб во время ледникового периода более 30 тыс. лет назад.Старейшины местной индейской общины Трондек Хвечин нарекли мамонтенка Нун чо га, что означает "большой детеныш животного".Отмечается, что мумифицированные останки животных, сохранившиеся в вечной мерзлоте, не редкость для Юкона, но Нун чо га – это самая целостная и хорошо сохранившаяся мумия мамонта из когда-либо обнаруженных в Северной Америке.Она примерно того же размера, что и мумия мамонта Любы, которую нашли в Сибири в 2007 году. Отмечается, что это вторая в мире мумия полностью целого мамонтенка.Стоит отметить, в России и на севере Америки и ранее находили мумии детенышей мамонтов, однако многие из них оказывались сильно поврежденными.Читайте также: В Ташкенте нашли клад с древними рукописями и монетами IX века
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канада, мумия, мамонты
В Канаде нашли прекрасно сохранившуюся мумию мамонтенка - фото
Она примерно того же размера, что и мумия мамонта Любы, которую нашли в Сибири в 2007 году.
На месторождении золота Клондайк в канадском Юконе нашли другое сокровище – мумию мамонтенка, которая на редкость хорошо сохранилась в вечной мерзлоте. Об этом сообщает Sputnik Казахстан
со ссылкой на сайт правительства Юкона.
Мумию шерстистого мамонтенка обнаружили шахтеры. Ученые предполагают, что найденный детеныш был самкой и погиб во время ледникового периода более 30 тыс. лет назад.
Старейшины местной индейской общины Трондек Хвечин нарекли мамонтенка Нун чо га, что означает "большой детеныш животного".
Отмечается, что мумифицированные останки животных, сохранившиеся в вечной мерзлоте, не редкость для Юкона, но Нун чо га – это самая целостная и хорошо сохранившаяся мумия мамонта из когда-либо обнаруженных в Северной Америке.
Она примерно того же размера, что и мумия мамонта Любы, которую нашли в Сибири в 2007 году. Отмечается, что это вторая в мире мумия полностью целого мамонтенка.
Стоит отметить, в России и на севере Америки и ранее находили мумии детенышей мамонтов, однако многие из них оказывались сильно поврежденными.