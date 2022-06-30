https://uz.sputniknews.ru/20220630/v-kanade-nashli-prekrasno-soxranivshuyusya-mumiyu-mamontenka---foto-25743116.html

В Канаде нашли прекрасно сохранившуюся мумию мамонтенка - фото

В Канаде нашли прекрасно сохранившуюся мумию мамонтенка - фото

Она примерно того же размера, что и мумия мамонта Любы, которую нашли в Сибири в 2007 году.

2022-06-30T07:00+0500

2022-06-30T07:00+0500

2022-06-30T07:00+0500

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мамонты

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На месторождении золота Клондайк в канадском Юконе нашли другое сокровище – мумию мамонтенка, которая на редкость хорошо сохранилась в вечной мерзлоте. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на сайт правительства Юкона.Мумию шерстистого мамонтенка обнаружили шахтеры. Ученые предполагают, что найденный детеныш был самкой и погиб во время ледникового периода более 30 тыс. лет назад.Старейшины местной индейской общины Трондек Хвечин нарекли мамонтенка Нун чо га, что означает "большой детеныш животного".Отмечается, что мумифицированные останки животных, сохранившиеся в вечной мерзлоте, не редкость для Юкона, но Нун чо га – это самая целостная и хорошо сохранившаяся мумия мамонта из когда-либо обнаруженных в Северной Америке.Она примерно того же размера, что и мумия мамонта Любы, которую нашли в Сибири в 2007 году. Отмечается, что это вторая в мире мумия полностью целого мамонтенка.Стоит отметить, в России и на севере Америки и ранее находили мумии детенышей мамонтов, однако многие из них оказывались сильно поврежденными.Читайте также: В Ташкенте нашли клад с древними рукописями и монетами IX века

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канада, мумия, мамонты