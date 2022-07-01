Российского бойца Хабиба Нурмагомедова включили в Зал славы UFC — видео
© AFP 2022 / CARMEN MANDATOХабиб Нурмагомедов и Дэниел Кормье на церемонии включения в Зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC)
Хабиб Нурмагомедов не проиграл ни одного поединка на профессиональном уровне (29 побед в 29 боях).
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Лас-Вегасе в четверг состоялась церемония включения в Зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бывшего чемпиона организации в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Нурмагомедова включили в Зал славы UFC в марте. На церемонии в Зал славы также ввели бывшего чемпиона UFC в полутяжелой и тяжелой весовых категориях гражданина США Дэниела Кормье. Оба находились на торжестве в Лас-Вегасе.
"Десять лет назад мое мышление было совершенно другим. Я собирался стать чемпионом, стать богатым, все купить. Но все, что произошло за последние два года, изменило мои мысли. Моего отца нет со мной, и сейчас очень тяжело стоять здесь и говорить о нем. Это очень эмоционально для меня", – отметил Нурмагомедов, слова которого приводит ESPN.
Летом 2020 года отец Нурмагомедова Абдулманап умер от осложнений на фоне заражения коронавирусной инфекцией.
"Я вырос в очень маленькой деревне, где люди жили бедно. Мой отец продал наш дом и привез меня, моего брата, двоюродных братьев, почти 15 человек в сумме, в столицу. Он снял большой дом, где мы жили все вместе. Отец пытался вложить в нас все, что у него было: время, деньги, энергию. Из этого дома вышли шесть чемпионов мира, UFC и просто хороших людей. Отец дал нам отличное образование, возможность учиться в хороших школах, университетах. Всю жизнь он вкладывал деньги в людей. Это очень большая мотивация для меня, даже сейчас, когда я завершил карьеру, я пытаюсь инвестировать в людей, потому что это лучшая инвестиция", – цитирует бывшего чемпиона UFC mmafighting.com.
Нурмагомедов закончил свою карьеру в октябре 2020 года после победы над американским бойцом Джастином Гэтжи.
Отмечается, что он не проиграл ни одного поединка на профессиональном уровне (29 побед в 29 боях).
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