Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20220701/rossiyskogo-boytsa-xabiba-nurmagomedova-vklyuchili-v-zal-slavy-ufc--video-25815434.html
Российского бойца Хабиба Нурмагомедова включили в Зал славы UFC — видео
Российского бойца Хабиба Нурмагомедова включили в Зал славы UFC — видео
Он не проиграл ни одного поединка на профессиональном уровне (29 побед в 29 боях).
2022-07-01T14:02+0500
2022-07-01T14:02+0500
россия
хабиб нурмагомедов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/01/25816714_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_769ca921042e3854e1a46396a9c285c8.jpg
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Лас-Вегасе в четверг состоялась церемония включения в Зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бывшего чемпиона организации в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. Нурмагомедова включили в Зал славы UFC в марте. На церемонии в Зал славы также ввели бывшего чемпиона UFC в полутяжелой и тяжелой весовых категориях гражданина США Дэниела Кормье. Оба находились на торжестве в Лас-Вегасе.Летом 2020 года отец Нурмагомедова Абдулманап умер от осложнений на фоне заражения коронавирусной инфекцией.Нурмагомедов закончил свою карьеру в октябре 2020 года после победы над американским бойцом Джастином Гэтжи. Отмечается, что он не проиграл ни одного поединка на профессиональном уровне (29 побед в 29 боях).Читайте также:В Ташкенте прошел Кубок молодежи Узбекистана по конкуру
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/01/25816714_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5e3c3e0c679535f7ebf71fde1c816952.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
хабиб нурмагомедов

Российского бойца Хабиба Нурмагомедова включили в Зал славы UFC — видео

14:02 01.07.2022
© AFP 2022 / CARMEN MANDATOХабиб Нурмагомедов и Дэниел Кормье на церемонии включения в Зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC)
Хабиб Нурмагомедов и Дэниел Кормье на церемонии включения в Зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2022
© AFP 2022 / CARMEN MANDATO
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Хабиб Нурмагомедов не проиграл ни одного поединка на профессиональном уровне (29 побед в 29 боях).
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Лас-Вегасе в четверг состоялась церемония включения в Зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бывшего чемпиона организации в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Нурмагомедова включили в Зал славы UFC в марте. На церемонии в Зал славы также ввели бывшего чемпиона UFC в полутяжелой и тяжелой весовых категориях гражданина США Дэниела Кормье. Оба находились на торжестве в Лас-Вегасе.
"Десять лет назад мое мышление было совершенно другим. Я собирался стать чемпионом, стать богатым, все купить. Но все, что произошло за последние два года, изменило мои мысли. Моего отца нет со мной, и сейчас очень тяжело стоять здесь и говорить о нем. Это очень эмоционально для меня", – отметил Нурмагомедов, слова которого приводит ESPN.
Летом 2020 года отец Нурмагомедова Абдулманап умер от осложнений на фоне заражения коронавирусной инфекцией.
"Я вырос в очень маленькой деревне, где люди жили бедно. Мой отец продал наш дом и привез меня, моего брата, двоюродных братьев, почти 15 человек в сумме, в столицу. Он снял большой дом, где мы жили все вместе. Отец пытался вложить в нас все, что у него было: время, деньги, энергию. Из этого дома вышли шесть чемпионов мира, UFC и просто хороших людей. Отец дал нам отличное образование, возможность учиться в хороших школах, университетах. Всю жизнь он вкладывал деньги в людей. Это очень большая мотивация для меня, даже сейчас, когда я завершил карьеру, я пытаюсь инвестировать в людей, потому что это лучшая инвестиция", – цитирует бывшего чемпиона UFC mmafighting.com.
Нурмагомедов закончил свою карьеру в октябре 2020 года после победы над американским бойцом Джастином Гэтжи.
Отмечается, что он не проиграл ни одного поединка на профессиональном уровне (29 побед в 29 боях).
Читайте также:
В Ташкенте прошел Кубок молодежи Узбекистана по конкуру
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0