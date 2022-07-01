Российского бойца Хабиба Нурмагомедова включили в Зал славы UFC — видео

"Я вырос в очень маленькой деревне, где люди жили бедно. Мой отец продал наш дом и привез меня, моего брата, двоюродных братьев, почти 15 человек в сумме, в столицу. Он снял большой дом, где мы жили все вместе. Отец пытался вложить в нас все, что у него было: время, деньги, энергию. Из этого дома вышли шесть чемпионов мира, UFC и просто хороших людей. Отец дал нам отличное образование, возможность учиться в хороших школах, университетах. Всю жизнь он вкладывал деньги в людей. Это очень большая мотивация для меня, даже сейчас, когда я завершил карьеру, я пытаюсь инвестировать в людей, потому что это лучшая инвестиция", – цитирует бывшего чемпиона UFC mmafighting.com.