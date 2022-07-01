Шавкат Мирзиёев объявил о новых возможностях, которые создадут для молодежи - фото
08:17 01.07.2022 (обновлено: 08:37 01.07.2022)
Президент Шавкат Мирзиёев посетил праздничное мероприятие по случаю Дня молодежи в парке "Янги Ўзбекистон", куда он пришел с новыми предложениями для молодого поколения страны.
ТАШКЕНТ, 1 июл – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил молодое поколение Узбекистана с праздником Днем молодежи и выступил с речью, сообщает пресс-служба главы государства.
"Для меня всегда большая радость встретиться с вами, узнать о ваших заветных мечтах и планах, услышать ваши предложения и инициативы. Видя вашу целеустремленность, горящие энтузиазмом глаза, я получаю заряд неиссякаемой энергии. Вы обладаете такой вот огромной силой", – сказал президент.
Глава государства отметил, что пришел на праздник с новыми предложениями и объявил о дополнительных возможностях, которые государство создаст для молодежи.
© Sputnik . Зафар ХалиловПрезидент Шавкат Мирзиёев поздравляет молодежь Узбекистан
Президент Шавкат Мирзиёев поздравляет молодежь Узбекистан
© Sputnik . Зафар Халилов
В частности, льготами и преференциями, предусмотренными “Молодежной тетрадью”, теперь смогут воспользоваться почти 3 млн. юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет. Количество этих льгот увеличится с нынешних 11 до 25.
С 2022–2023 учебного года сумма контракта студентов, принятых по направлениям "исполнение макома", "инструментальное исполнение макома" и "искусство бахши", будет полностью покрывать государство.
Прием в техникумы будут проводить дважды в год, количество государственных грантов увеличат в два раза. На обучение в них внедрят образовательный кредит. Тем, кто желает изучать IT в частных образовательных учреждениях, предоставят 4-летний льготный кредит до 20 млн. сумов.
© Sputnik . Зафар ХалиловМолодое поколение Узбекистана слушает поздравление президента Шавката Мирзиёева
Молодое поколение Узбекистана слушает поздравление президента Шавката Мирзиёева
© Sputnik . Зафар Халилов
Для поощрения учащихся, кто показывает высокие результаты в знании иностранных языков, 70 из них и 14 их преподавателей за счет государства посетят Великобританию.
Также в рамках программ предпринимательства трудоустроят 220 тыс. молодых людей, 130 тыс. юношам и девушкам выделят субсидии на обучение профессиям, более 110 тыс. молодых людей привлекут на вакантные рабочие места в государственных предприятиях и частном секторе.
Помимо этого, для реализации программы развития узбекского национального контента в сети Интернет направят 10 млрд. сумов.
Начиная с текущего года 36 спортивных федераций, 274 спортивные школы начнут вести совместную работу с расположенными в их районах махаллями, средними школами, колледжами и техникумами.
© Sputnik . Зафар ХалиловМолодое поколение Узбекистана слушает поздравление президента Шавката Мирзиёева
Молодое поколение Узбекистана слушает поздравление президента Шавката Мирзиёева
© Sputnik . Зафар Халилов
Как известно, в эти дни в Узбекистане продолжается процесс конституционной реформы. Глава государства подчеркнул, что более 70% из поступивших предложений и инициатив по данному вопросу были выдвинуты именно молодежью.
"Безусловно, обновляемая Конституция – это ваша Конституция", – сказал президент.
За праздничными торжествами следили более 220 тыс. молодых людей в Каракалпакстане и областях. Президент побеседовал с ними по видеосвязи.
"Я прошу вас, мои дорогие дети, об одном: никогда не прекращайте учиться, приобретая современные знания, двигаясь к благородным целям в вашем сердце! От Каракалпакстана до Андижана, от Сурхандарьи до Ташкента наша молодежь во всех регионах должна объединиться и смело идти вперед к нашей великой цели – строительству Нового Узбекистана. Я верю, что вы высоко подниметесь на финишную прямую и будете работать как единая сила! Вы точно на это способны! Я верю в вас и горжусь вами, мои дорогие дети!", - сказал президент в завершение своего выступления.
Мероприятие продолжилось концертной программой с участием победителей конкурса “Ёшлар овози” и известных артистов эстрады.
© Sputnik . Зафар ХалиловПраздничный концерт в парке "Янги Узбекистон"
Праздничный концерт в парке "Янги Узбекистон"
© Sputnik . Зафар Халилов