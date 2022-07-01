https://uz.sputniknews.ru/20220701/shavkat-mirziyoev-obyavil-o-novyx-vozmojnostyax-kotorye-sozdadut-dlya-molodeji---foto-25804046.html

Шавкат Мирзиёев объявил о новых возможностях, которые создадут для молодежи - фото

Шавкат Мирзиёев объявил о новых возможностях, которые создадут для молодежи - фото

Президент Шавкат Мирзиёев посетил праздничное мероприятие по случаю Дня молодежи в парке "Янги Ўзбекистон", куда он пришел с новыми предложениями для молодого поколения страны.

2022-07-01T08:17+0500

2022-07-01T08:17+0500

2022-07-01T08:37+0500

общество

шавкат мирзиёев

президент

день молодежи

поздравление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/01/25804307_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_8bdbf6f4deac0b60c3d3368eeac9e8c2.jpg

ТАШКЕНТ, 1 июл – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил молодое поколение Узбекистана с праздником Днем молодежи и выступил с речью, сообщает пресс-служба главы государства.Глава государства отметил, что пришел на праздник с новыми предложениями и объявил о дополнительных возможностях, которые государство создаст для молодежи.В частности, льготами и преференциями, предусмотренными “Молодежной тетрадью”, теперь смогут воспользоваться почти 3 млн. юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет. Количество этих льгот увеличится с нынешних 11 до 25.С 2022–2023 учебного года сумма контракта студентов, принятых по направлениям "исполнение макома", "инструментальное исполнение макома" и "искусство бахши", будет полностью покрывать государство.Прием в техникумы будут проводить дважды в год, количество государственных грантов увеличат в два раза. На обучение в них внедрят образовательный кредит. Тем, кто желает изучать IT в частных образовательных учреждениях, предоставят 4-летний льготный кредит до 20 млн. сумов.Для поощрения учащихся, кто показывает высокие результаты в знании иностранных языков, 70 из них и 14 их преподавателей за счет государства посетят Великобританию.Также в рамках программ предпринимательства трудоустроят 220 тыс. молодых людей, 130 тыс. юношам и девушкам выделят субсидии на обучение профессиям, более 110 тыс. молодых людей привлекут на вакантные рабочие места в государственных предприятиях и частном секторе.Помимо этого, для реализации программы развития узбекского национального контента в сети Интернет направят 10 млрд. сумов.Начиная с текущего года 36 спортивных федераций, 274 спортивные школы начнут вести совместную работу с расположенными в их районах махаллями, средними школами, колледжами и техникумами. Как известно, в эти дни в Узбекистане продолжается процесс конституционной реформы. Глава государства подчеркнул, что более 70% из поступивших предложений и инициатив по данному вопросу были выдвинуты именно молодежью.За праздничными торжествами следили более 220 тыс. молодых людей в Каракалпакстане и областях. Президент побеседовал с ними по видеосвязи.Мероприятие продолжилось концертной программой с участием победителей конкурса “Ёшлар овози” и известных артистов эстрады.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шавкат мирзиёев, президент, день молодежи, поздравление