https://uz.sputniknews.ru/20220701/uzbekistantsev-zovut-stroit-krupnyy-zavod-na-saxaline-25801257.html

Узбекистанцев зовут строить крупный завод на Сахалине

Узбекистанцев зовут строить крупный завод на Сахалине

Агенство внешней трудовой миграции Узбекистана объявило набор на строительство нефтегазоперерабатывающего завода на Сахалине.

2022-07-01T07:31+0500

2022-07-01T07:31+0500

2022-07-01T07:31+0500

миграция

завод

сахалин

узбекистан

строительство

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана объявило набор на строительство нефтегазоперерабатывающего завода в Сахалинской области.По данным РИА Новости, набор осуществляется в соответствии с соглашением о сотрудничестве между агентством и строительной компанией из России.Необходимы специалисты по следующим специальностям: арматурщики, бетонщики, монтажники, электросварщики. Размер предлагаемого заработка — от 65 тысяч до 130 тысяч рублей в месяц.В соответствии с условиями найма, претенденты в возрасте от 25 до 50 лет должны иметь опыт работы по указанным специальностям, знать русский язык, не иметь судимости и запрета на въезд в РФ. В октябре прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки в Россию. Для работы уже были отобраны более шести тысяч узбекистанцев. В соответствии с пилотной программой ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ перенесены в Узбекистан. В частности, это медицинское освидетельствование, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию. Все затраты лягут на заказчиков.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года. По официальным данным узбекской стороны, на 1 января 2022 года в России работало более миллиона узбекистанцев, или 67,3% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом. В первом квартале этого года оргнабор снизился в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 2,2 тысячи граждан.

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завод, сахалин, узбекистан, строительство