https://uz.sputniknews.ru/20220702/kadyrov-zayavil-chto-soyuznye-podrazdeleniya-naxodyatsya-v-tsentre-lisichanska-25849285.html

Кадыров заявил, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска - видео

Кадыров заявил, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска - видео

Глава Чечни Кадыров заявил, что Лисичанск в ЛНР взят.

2022-07-02T18:10+0500

2022-07-02T18:10+0500

2022-07-02T18:12+0500

специальная военная операция россии в донбассе

рамзан кадыров

лнр

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска в Луганской Народной республике. Об этом сообщает РИА Новости.Чеченский лидер также отметил, чточто подразделение "Ахмат" совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР зачищают город от "возможных бандеровцев, спрятавшихся в строениях, и от минно-взрывных устройств".Ранее глава Чечни поделился, что Лисичанск окружен, а все входы и выходы из города перекрыты.Известно, что Золотаревка также освобождена, а за прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта "Матросская", желатиновый завод и населенные пункты Тополевка, Приволье и Шипиловка.Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры.

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рамзан кадыров, лнр