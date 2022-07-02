https://uz.sputniknews.ru/20220702/kadyrov-zayavil-chto-soyuznye-podrazdeleniya-naxodyatsya-v-tsentre-lisichanska-25849285.html
Кадыров заявил, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска - видео
Кадыров заявил, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска - видео
Глава Чечни Кадыров заявил, что Лисичанск в ЛНР взят.
2022-07-02T18:10+0500
2022-07-02T18:10+0500
2022-07-02T18:12+0500
специальная военная операция россии в донбассе
рамзан кадыров
лнр
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска в Луганской Народной республике. Об этом сообщает РИА Новости.Чеченский лидер также отметил, чточто подразделение "Ахмат" совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР зачищают город от "возможных бандеровцев, спрятавшихся в строениях, и от минно-взрывных устройств".Ранее глава Чечни поделился, что Лисичанск окружен, а все входы и выходы из города перекрыты.Известно, что Золотаревка также освобождена, а за прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта "Матросская", желатиновый завод и населенные пункты Тополевка, Приволье и Шипиловка.Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры.
лнр
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рамзан кадыров, лнр
Кадыров заявил, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска - видео
18:10 02.07.2022 (обновлено: 18:12 02.07.2022)
Глава Чечни Кадыров заявил, что Лисичанск в ЛНР взят.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска в Луганской Народной республике. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Лисичанск наш! Союзные подразделения уже в центре города! "Ахмат" — сила! Справедливость торжествует!" — написал он в своем Telegram-канале.
Чеченский лидер также отметил, чточто подразделение "Ахмат" совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР зачищают город от "возможных бандеровцев, спрятавшихся в строениях, и от минно-взрывных устройств".
"Как я и говорил, вопрос освобождения Лисичанска будет решен в течение нескольких дней. Так и произошло. Наши бойцы применяют новые техники штурма городских кварталов, что дает отличные результаты", — добавил Кадыров.
Ранее глава Чечни поделился, что Лисичанск окружен, а все входы и выходы из города перекрыты.
Известно, что Золотаревка также освобождена, а за прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта "Матросская", желатиновый завод и населенные пункты Тополевка, Приволье и Шипиловка.
Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры.