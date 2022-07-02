https://uz.sputniknews.ru/20220702/lquipe-kontrakt-neymara-s-psj-prodlen-do-2027-goda-25840514.html
L’Équipe: контракт Неймара с ПСЖ продлен до 2027 года
L’Équipe: контракт Неймара с ПСЖ продлен до 2027 года
Бразилец выступает за французский клуб с 2017 года.
2022-07-02T14:05+0500
2022-07-02T14:05+0500
2022-07-02T14:05+0500
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неймар
контракт
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франция
бразилия
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Контракт форварда Неймара с французским футбольным клубом "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) был автоматически продлен до 2027 года. Об этом сообщает RT на русском со ссылкой на издание L’Équipe.Пролонгация договора наступила 1 июля. Известно, что окружение бразильского футболиста счастливо в связи с продлением контракта и ожидает, что это будет один из лучших сезонов в его карьере.Ранее сообщалось, что французский клуб связался с отцом футболиста и сообщил ему, что бразильцу будут искать возможности для перехода в другую команду.Так, Неймар перешел в ПСЖ в 2017 году. За французский клуб он провел 144 матча в Лиге 1, а также забил 100 мячей и осуществил 60 результативных передач.Читайте также:В Ташкент привезли Кубок чемпионата мира по футболу FIFА — фото
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неймар, контракт, клуб, франция, бразилия
L’Équipe: контракт Неймара с ПСЖ продлен до 2027 года
Бразилец выступает за французский клуб с 2017 года.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik.
Контракт форварда Неймара с французским футбольным клубом "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) был автоматически продлен до 2027 года. Об этом сообщает RT на русском
со ссылкой на издание L’Équipe.
Пролонгация договора наступила 1 июля. Известно, что окружение бразильского футболиста счастливо в связи с продлением контракта и ожидает, что это будет один из лучших сезонов в его карьере.
Ранее сообщалось, что французский клуб связался с отцом футболиста и сообщил ему, что бразильцу будут искать возможности для перехода в другую команду.
Так, Неймар перешел в ПСЖ в 2017 году. За французский клуб он провел 144 матча в Лиге 1, а также забил 100 мячей и осуществил 60 результативных передач.