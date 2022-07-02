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О ситуации в Каракалпакстане — заявление Жокаргы Кенеса
О ситуации в Каракалпакстане — заявление Жокаргы Кенеса
Заявление о событиях в Каракалпакстане было опубликовано в субботу на сайте высшего законодателного органа власти республики.
2022-07-02T13:26+0500
2022-07-02T13:36+0500
политика
ситуация
каракалпакстан
заявление
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Жокаргы Кенес Каракалпакстана, а также Совет министров и МВД республики опубликовали совместное заявление на сайте ведомства.
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ситуация, каракалпакстан, заявление

О ситуации в Каракалпакстане — заявление Жокаргы Кенеса

13:26 02.07.2022 (обновлено: 13:36 02.07.2022)
© Комитет по делам религийГосударственный флаг Узбекистана
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© Комитет по делам религий
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Заявление о событиях в Каракалпакстане было опубликовано в субботу на сайте высшего законодателного органа власти республики.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Жокаргы Кенес Каракалпакстана, а также Совет министров и МВД республики опубликовали совместное заявление на сайте ведомства.

Несмотря на проводимую Республикой Узбекистан политику открытости и свободного волеизъявления, 1 июля 2022 года в городе Нукусе преступная группа лиц организовала противозаконные действия, выразившиеся в попытке захвата органов государственного управления Республики Каракалпакстан.

Прикрываясь популистскими лозунгами, манипулируя сознанием и доверием граждан, организаторы беспорядков, не подчиняясь законным требованиям представителей власти, собрали граждан республики на площади перед комплексом административных зданий Республики Каракалпакстан.
Провокаторы, опираясь на собравшихся граждан, предприняли попытку овладеть данными государственными учреждениями и таким образом внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане.
Решительными мерами, принятыми правоохранительными органами, противозаконные действия зачинщиков были пресечены, попытки массовых беспорядков локализованы.
Ответственно заявляем, что наше государство обладает необходимым потенциалом для недопущения дальнейшего расшатывания ситуации. Группа организаторов массовых беспорядков и лица, оказавшие активное сопротивление правоохранительным органам, задержаны. Сейчас в их отношении ведутся следственные действия. Все провокаторы будут идентифицированы и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В этих условиях вызывают обеспокоенность попытки отдельных нездоровых внешних сил из-за рубежа повлиять на развитие ситуации в Каракалпакстане, в том числе путем целенаправленных информационных выбросов и искажения происходящих событий.

В сложившейся ситуации призываем совместно действовать в обеспечении общественной стабильности и безопасности, упреждении граждан от необдуманных и противоправных действий, решении возникших вопросов в рамках правового поля.

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