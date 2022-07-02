https://uz.sputniknews.ru/20220702/pervye-deystviya-pri-obmoroke---chto-delat-25853074.html

Первые действия при обмороке - что делать

Первые действия при обмороке - что делать

Жаркая и душная погода, а также плохая вентиляция воздуха могут стать причиной обморока. Как правильно оказать первую помощь человеку, упавшему в обморок - читайте в нашем материале.

2022-07-02T23:00+0500

2022-07-02T23:00+0500

2022-07-02T23:00+0500

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врач

помощь

человек

погода

жара

вентиляция

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Зачастую людям, упавшим в обморок, оказывают неправильную помощь, и это усугубляет их состояние, отметил врач скорой помощи Михаил Коневский. По его словам, главная опасность при обмороке – травмы. Если человеку на ваших глазах становится плохо, надо постараться его подхватить, чтобы он не ударился, а затем аккуратно положить. Очень важно не медлить с вызовом скорой помощи.Давать упавшему в обморок человеку нитроглицерин нельзя, продолжил он.С обмороком часто путают приступ гипогликемии, когда резко снижается уровень сахара в крови, добавил он. Если человеку стало плохо именно из-за этого, то ему поможет конфета или кусочек сахара, сказал врач.

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врач, помощь, человек, погода, жара, вентиляция