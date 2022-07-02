Первые действия при обмороке - что делать
© Pixabay / Stock SnapГоловная боль
© Pixabay / Stock Snap
Жаркая и душная погода, а также плохая вентиляция воздуха могут стать причиной обморока. Как правильно оказать первую помощь человеку, упавшему в обморок - читайте в нашем материале.
Зачастую людям, упавшим в обморок, оказывают неправильную помощь, и это усугубляет их состояние, отметил врач скорой помощи Михаил Коневский. По его словам, главная опасность при обмороке – травмы. Если человеку на ваших глазах становится плохо, надо постараться его подхватить, чтобы он не ударился, а затем аккуратно положить. Очень важно не медлить с вызовом скорой помощи.
"Ноги обязательно нужно поднять выше уровня головы, чтобы кровь приливала к голове. Ни в коем случае нельзя сажать пострадавшего. Если у кого-то найдется нашатырный спирт, то нужно поднести его к носу упавшего в обморок. Также следует ослабить ремень, галстук и воротник. Любая тугая одежда может затруднять кровообращение. Но главное – это сразу вызвать бригаду скорой помощи, которая оценит состояние пострадавшего", – подчеркнул Михаил Коневский.
Давать упавшему в обморок человеку нитроглицерин нельзя, продолжил он.
"Ни в коем случае не надо давать больному нитроглицерин, потому что он резко снижает артериальное давление, а при обмороке давление и так может быть снижено. Это может привести к очень нехорошим последствиям. Например, у человека начнется рвота", – пояснил Михаил Коневский.
С обмороком часто путают приступ гипогликемии, когда резко снижается уровень сахара в крови, добавил он. Если человеку стало плохо именно из-за этого, то ему поможет конфета или кусочек сахара, сказал врач.
"Надо постараться покрошить сахар в рот, если это действительно диабетик. Отломить кусочек конфетки. Также, если у кого-то есть сладкая вода или сладкий чай, то нужно аккуратно влить несколько капель в рот больному", – порекомендовал Михаил Коневский.