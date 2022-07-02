https://uz.sputniknews.ru/20220702/shavkat-mirziyoev-pribyl-v-nukus-25854032.html
Шавкат Мирзиёев прибыл в Нукус
Шавкат Мирзиёев прибыл в Нукус
Глава государства сейчас проводит встречу с депутатами Жокаргы Кенеса.
2022-07-02T21:11+0500
2022-07-02T21:11+0500
2022-07-02T21:50+0500
политика
шавкат мирзиёев
конституция
каракалпакстан
нукус
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Сейчас президент проводит встречу с депутатами Жокаргы Кенеса, представителями старшего поколения и активом Каракалпакстана.Мирзиёев обозначил необходимость сохранения без изменений действующие редакции статей 70, 71, 72, 74, 75 Конституции Республики Узбекистан, сообщает Шерзод Асадов.Напомним, в пятницу, как сообщила пресс-служба МВД, в Нукусе некоторые граждане в результате неправильного толкования конституционных реформ устроили незапланированное шествие.После участники шествия собрались на территории дехканского рынка. С целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения правонарушений сотрудники правоохранительных органов приняли соответствующие меры.Известно, что общественный порядок был восстановлен, а с гражданами провели беседу по поводу недопустимости нарушений законодательства, а также разъяснили рассмотрение обращений в установленном порядке.
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шавкат мирзиёев, конституция, каракалпакстан, нукус
Шавкат Мирзиёев прибыл в Нукус
21:11 02.07.2022 (обновлено: 21:50 02.07.2022)
Глава государства на данный момент проводит встречу с депутатами Жокаргы Кенеса, сообщил Шерзод Асадов.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Сейчас президент проводит встречу с депутатами Жокаргы Кенеса, представителями старшего поколения и активом Каракалпакстана.
Мирзиёев обозначил необходимость сохранения без изменений действующие редакции статей 70, 71, 72, 74, 75 Конституции Республики Узбекистан, сообщает
Шерзод Асадов.
Напомним, в пятницу, как сообщила пресс-служба МВД, в Нукусе некоторые граждане в результате неправильного толкования конституционных реформ устроили незапланированное шествие.
После участники шествия собрались на территории дехканского рынка. С целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения правонарушений сотрудники правоохранительных органов приняли соответствующие меры.
Известно, что общественный порядок был восстановлен, а с гражданами провели беседу по поводу недопустимости нарушений законодательства, а также разъяснили рассмотрение обращений в установленном порядке.