https://uz.sputniknews.ru/20220702/shavkat-mirziyoev-pribyl-v-nukus-25854032.html

Шавкат Мирзиёев прибыл в Нукус

Шавкат Мирзиёев прибыл в Нукус

Глава государства сейчас проводит встречу с депутатами Жокаргы Кенеса.

2022-07-02T21:11+0500

2022-07-02T21:11+0500

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политика

шавкат мирзиёев

конституция

каракалпакстан

нукус

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Сейчас президент проводит встречу с депутатами Жокаргы Кенеса, представителями старшего поколения и активом Каракалпакстана.Мирзиёев обозначил необходимость сохранения без изменений действующие редакции статей 70, 71, 72, 74, 75 Конституции Республики Узбекистан, сообщает Шерзод Асадов.Напомним, в пятницу, как сообщила пресс-служба МВД, в Нукусе некоторые граждане в результате неправильного толкования конституционных реформ устроили незапланированное шествие.После участники шествия собрались на территории дехканского рынка. С целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения правонарушений сотрудники правоохранительных органов приняли соответствующие меры.Известно, что общественный порядок был восстановлен, а с гражданами провели беседу по поводу недопустимости нарушений законодательства, а также разъяснили рассмотрение обращений в установленном порядке.

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шавкат мирзиёев, конституция, каракалпакстан, нукус